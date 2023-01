Selección Femenina de Panamá: Stephani Vargas confiesa quién es su inspiración

Stephani Vargas es la única jugadora de la Selección Mayor Femenina que es madre. Desde hace poco más de dos años, comparte su vida y su día a día con Sophia Stephani Espinosa Vargas, a quien le gusta jugar fútbol y bailar: «Mi hija es mi inspiración. Por ella me despierto cada mañana a entrenar y hacer muchas cosas. Pienso en ella y en su futuro y lo único que quiero darle lo mejor. Ella es la razón y el motivo más importante para luchar día a día”.

Pero además de Sophia, hay otras dos personas que también son muy importantes en su vida: “Mis padres: gracias a ellos estoy logrando mis metas. Estoy segura de que sin el apoyo de ellos nada sería igual”.

Solo cuatro meses para ganarse la confianza del DT

El lunes 17 de octubre del 2022 fue la primera vez que la portera Stephani Del Carmen Vargas González entrenó en un Microciclo con la Selección Mayor Femenina.

Con 23 años de edad, la nacida un 1 de febrero de 1999 en Ciudad de Panamá y quien vive actualmente en el sector de Ceremi, corregimiento de Tocumen, nunca antes había tenido la oportunidad de entrenar con la Selección Nacional: "Solo había estado en una preselección de la Sub-20 allí por el 2015".

"Es el sueño de toda futbolista llegar a entrenar y jugar con la selección de su país. Realmente, el día que me llamaron a mi primer microciclo me sorprendió mucho; sabía que venía haciendo las cosas bien con mi equipo, el CD Plaza Amador, pero no pensé en llegar a los microciclos. Se me dio la oportunidad gracias a Dios y estoy dando lo mejor de mí para quedarme hasta que Dios lo permita", cuenta sobre sus sensaciones de su primer llamado para entrenar bajo las órdenes del DT, Nacho Quintana.

Una pasión desde pequeña (de delantera a portera)

Como la mayoría de las jugadoras de la selección y del fútbol panameño en general, Stephani empezó a jugar de pequeña hasta que pasó a su primer club: "Desde niña me apasionó este deporte, el cual lo empecé a jugar con los niños de mi barrio a los 9 años de edad. Ya después pasé al San Cristóbal FC en donde me pude empezar a formar para llegar a jugar en la LFF".

Pero la gran novedad es que Vargas cambió de posición al llegar a la LFF (Liga de Fútbol Femenino): "Yo siempre fui delantera, pero me gustaba mucho ver a las porteras entrenar, cómo se tiraban… eso me apasionaba. En el 2017 la profesora Raiza Gutiérrez (actual asistente técnica de la Selección Nacional) me preguntó si quería jugar en El Chorrillo, donde ella era entrenadora, pero como portera. Le dije que sí y desde ese torneo, en donde quedé como portera menos vencida, decidí ser portera hasta que terminé mi carrera de futbolista".

La actual portera de la selección panameña y del CD Plaza Amador de la LFF también defendió las porterías de Tauro FC y Alianza FC.

Su primera convocatoria oficial conlleva una gran responsabilidad

Vargas se vio reflejada por primera vez en una convocatoria a principios de enero del 2023, cuando la Selección Nacional realizaría un campamento en Medellín, Colombia, en donde el Cuerpo Técnico ultimaría detalles para definir la lista final de 23 que viajarían a Nueva Zelanda. Para este campamento, el DT Quintana decidió llevar cuatro porteras, por lo que se deduce que aún faltaba definirse a las tres que, reglamentariamente, debían estar en la lista del repechaje.

"Es un honor estar entre las 23 jugadoras seleccionadas por el profesor, ya que estamos a un paso de cumplir el sueño de miles de niñas panameñas que sueñan con jugar algún día en la selección. Hoy en día nosotras las representamos a ellas y a todo un país".

"La verdad es que sí me veía con posibilidades de quedar en la lista final porque sentía que venía haciendo las cosas bien. Trabajé duro y seguiré trabajando duro y con más ganas que nunca para lograr cada meta que me proponga", comenta con seguridad la portera del CD Plaza Amador.

"Regresaremos al país con el boleto mundialista"

"La selección ha trabajado fuerte para lograr el objetivo que es pasar al mundial y estoy segura que, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Sé que regresaremos al país con el boleto mundialista", declaró Vargas sin dudar.

El trabajo y el estudio

La portera Vargas debe repartirse muy bien su tiempo en el día a día: además de ser madre y jugar al fútbol, trabaja en el negocio familiar y estudia Seguridad Ocupacional en ISAE Universidad (Institución Superior de Administración y Educación).

"Nunca se den por vencidas"

"Me gustaría decirle a las niñas que jamás se den por vencidas. La vida te pondrá uno y mil obstáculos, pero siempre Dios nos dará las fuerzas para seguir adelante; que luchen día a día para cumplir sus metas y que siempre pongan a Dios por delante de cada objetivo o meta que quieran lograr, que esa es la clave para el éxito".

Datos con la selección

Stephani Vargas atajó durante los segundos tiempos de los partidos de entrenamiento en Medellín ante los equipos, Formas Íntimas y Atlético Nacional.

Vargas aún no ha disputado partidos oficiales o amistosos internacionales.

Información de FEPAFUT