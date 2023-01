Selección Femenina de Panamá: Nicole De Obaldía, una chica de muchas facetas

Nicole De Obaldía es una de las ocho defensoras que 'Nacho' Quintana, DT de la Selección Mayor Femenina, convocó para disputar el repechaje mundialista en donde Panamá buscará clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023.

A 21 días del partido ante Papúa Nueva Guinea, De Obaldía se alista para cumplir el sueño de toda jugadora panameña: vestir la camiseta de la Selección Nacional y clasificar a la cita grande del fútbol mundial.

Sus inicios y el apoyo familiar

Nicole, quien vestirá la camiseta número 21 durante el repechaje mundialista, inició en el fútbol a los seis años en escuelas para niños y destaca que siempre tuvo el apoyo de su papá José, quien le llevaba a las prácticas y a todos los partidos. "Fue en la escuelita San Cristóbal FC en donde empecé a jugar solo con niñas. Luego, ya en la LFF (Liga de Fútbol Femenino), jugué en el Chorrillo FC (subcampeona), en Tauro FC (un título y dos subcampeonatos) y en CD Plaza Amador (subcampeona)".

"Quiero mencionar a todos aquellos que me han apoyado y que son mi motivación para salir adelante: Dios, mis padres, mi abuela y mis hermanas son lo más importante que tengo en la vida".

Campeona en Panamá y también en Costa Rica

Nicole puede presumir haber sido campeona en las ligas de Panamá y Costa Rica. Primero fue con el Tauro FC de la LFF en el Apertura 2021 y luego con el Sporting FC de Costa Rica, en donde ganó el Torneo de Copa 2022 y logró así, junto a sus compañeras, el primer título para la joven institución costarricense.

Actualmente se encuentra jugando en el CS Herediano, también de Costa Rica, en donde luego del repechaje mundialista jugará su segundo torneo con ellos: "La verdad es que me siento tan a gusto que jugaré una temporada más con ellos".

La Selección: Asistidora y polifuncional

"La primera vez que vestí la camiseta de la Selección Nacional fue con una Sub-20", comenta con orgullo De Obaldía, quien encontró con la llegada del DT de Panamá Mayor, Nacho Quintana, la oportunidad de poder empezar a dar sus primeros pasos con la Selección Mayor Femenina.

El primer partido de la jugadora de 22 años de edad fue en un amistoso de visitante ante Costa Rica, el 21 de septiembre del 2021, cuando le tocó ingresar en el segundo tiempo y asistió, nada más y nada menos, a Marta Cox para que convirtiera el 2-3 final: "Aún no he marcado goles con la Selección, pero sí he asistido varias veces. Recuerdo mucho el pase a Marta en Costa Rica. ¡Qué golazo metió!", comenta mientras recuerda su tan importante debut con Panamá Mayor.

Y es que, a partir de aquel amistoso, de Obaldía empezó a ser tenida en cuenta cada vez más por el DT Quintana, al punto de haber estado en la convocatoria del Campeonato Concacaf W 2022 en Monterrey y ahora ha mantenido su lugar para el repechaje mundialista en Nueva Zelanda:

"Es un sueño hecho realidad estar en la Selección, motivación que he tenido desde niña, Las posibilidades las brinda Dios con el trabajo y constancia que uno demuestra", expresa con alegría y gratitud, mientras destaca lo importante que ha sido para su evolución como futbolista el hecho de que hoy el cuerpo técnico la ubique más como lateral en la línea de cinco de la defensa, que como volante: "El DT toma muy en cuenta si una jugadora puede cumplir en dos o más posiciones. Hoy me siento muy bien en la nueva posición en donde he estado entrenando".

DE OBALDÍA SE SUMA AL MICROCICLO 1️⃣0️⃣



Recién llegada de 🇨🇷, la legionara Nicole de Obaldía se sumó a los entrenamientos que #PanamáMayor🇵🇦 continúa realizando con miras al repechaje mundialista 🏆.



Hoy se jugó un nuevo amistoso 🆚 Kickers Academy.#UnidasPorUnSueño👊🏽 pic.twitter.com/WIZy3yoZ5a — FEPAFUT (@fepafut) 7 de diciembre de 2022

El sueño mundialista

Nicole De Obaldía, quien nació un 16 de marzo del 2000 en Villa Don Bosco (Ciudad de Panamá), se quedó con las ganas de poder disputar el recordado Mundial Sub-20 que la pandemia postergó, por lo que la edad no le permitió disputar aquella eliminatoria en el 2022. Pero ahora analiza, gracias al nivel de sus compañeras de la Selección Mayor, que está ante una gran posibilidad de poder clasificar a su primera Copa Mundial: “El equipo está compuesto por jugadoras muy capaces, de mucha entrega y dedicación, y estoy segura que todo esto nos dará una gran oportunidad para disputar los partidos del repechaje al máximo nivel competitivo. De la mano de Dios conseguiremos los triunfos para lograr la clasificación”.

Futbolista, futura DT y universitaria

Si alguien le consulta a Nicole De Obadía a qué se dedica, su respuesta será contundente: “Siempre el fútbol ha sido mi trabajo”.

Pero la jugadora del CS Herediano tiene muy claro que el fútbol se termina rápido y es por eso que se está preparando para el día después de su carrera como futbolista: «Ya tengo la Licencia D de entrenadora de FEPAFUT y estoy completando la Licencia C de Concacaf. El fútbol termina y esto es algo que me gusta (el ser entrenadora) y quiero ponerlo en práctica para enseñarles a las niñas que vengan después de mí”.

Además, Nicole, quien no tiene dificultades para hablar en público o ante una cámara, inició la carrera universitaria de Comunicación Social (su padre es periodista) y cuenta con un hobby que, de una manera u otra, también se ha convertido en una especia de trabajo extra: las redes sociales.

“Mi relación con las redes sociales es positiva, ya que interactúo con amistades y seguidores con el máximo respeto posible. La gente empezó a seguirme en redes cuando subí videos de goles que marcaba con los equipos en donde he estado y, sobre todo, cuando empecé a pertenecer a la Selección Sub-20”. Nicole tiene 87.5 mil seguidores en Instagram (@nicole_deobaldia) y 38 mil en TikTok (@nicoledeobaldia).

"No descuiden los estudios"

'Pinky', como le llaman las personas más cercanas, cierra la entrevista con FEPAFUT dejando un claro mensaje a las niñas más pequeñas: "Mi mensaje a las chicas que vienen escalando es que no bajen los brazos para hacer realidad sus sueños deportivos, siempre sin descuidar sus estudios, para que estas sean sus herramientas de vida para hacerle frente al futuro".

Datos con la selección

Debut: Amistoso, 21 septiembre 2021 – Costa Rica 3-2 Panamá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

Partidos oficiales: Disputó 2 partidos de la actual eliminatoria, de los siete que ha jugado la Selección Nacional.

Partidos amistosos: Disputó 4 partidos amistosos de los 11 jugados en la era 'Nacho' Quintana.

Goles: No ha convertido.

Total de partidos jugados: 6, con 3 victorias – 2 empates – 1 derrotas.

