Sergio Gantes: El joven futbolista panameño que se abre paso en Argentina

Argentina/Hace dos años, y siendo aún menor de edad, Sergio Enrique Gantes Cedeño salió de Panamá y viajó hacia la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para mostrar su talento. Luego de esa experiencia volvió a casa y, tras un tiempo con las reservas del San Francisco FC, alistó nuevamente sus maletas y emprendió una nueva aventura, esta vez en Argentina.

Después de un tiempo de adaptación, Sergio entró a las filas de las reservas del Club Atlético Ferrocarril Midland, una institución de la Primera B del fútbol argentino. Mientras su carrera avanza, el ahora jugador de 19 años reflexiona sobre lo que ha sido este tiempo en la tierra del actual campeón del mundo y comparte sus pensamientos en esta entrevista concedida a tvn-2.com.

Te puede interesar: Sergio Gantes, un futbolista panameño que emprenderá su camino al éxito

1. ¿Cómo se dio la oportunidad de ir a Argentina?

SG: "La oportunidad surgió gracias al señor Hugo Gonzales un amigo que me habló de la posibilidad de venir a Argentina. Me interesó mucho porque este país tiene una cultura futbolística muy fuerte, y con el apoyo de mi familia decidimos dar el paso."

2. ¿De qué manera tu experiencia en Dubái te ha ayudado durante este tiempo en el fútbol argentino?

SG: "Dubái fue una experiencia totalmente distinta. Era la primera vez que salía del país por tanto tiempo solo, pero me ayudó a madurar y me enseñó la realidad y el precio que tengo que pagar para realizar este sueño que tengo. También me ha preparado mentalmente."

3. ¿Qué diferencias has notado en la manera de jugar en las reservas de Panamá, cuando estuviste con el San Francisco, con las reservas de Argentina, ahora que estás con el Midland?

SG: "En Argentina el ritmo es mucho más alto, el juego es más intenso y táctico. Acá el jugador tiene mentalidad ganadora.

En Panamá hay mucho talento, pero no se le da el apoyo al futbolista para que cubra las cosas que necesita. Porque no solo se juega adentro de la cancha, sino también afuera.

Acá los clubes tienen sus instalaciones con todo lo necesario para sacar lo mejor de cada jugador."

Nada llegó por casualidad, lo trabajé y si hoy estoy acá es por Dios y mi familia que siempre me apoyaron

4. ¿Cómo llegaste al Midland y de qué manera te ha recibido esa institución?

SG: "Llegué al Midland por unas pruebas que realicé y´, gracias a Dios, el equipo quedó satisfecho con mi desempeño y vieron que podia contribuir.

Desde el primer día me sentí muy bien recibido, tanto por el cuerpo técnico como por mis compañeros. Es un club humilde, pero muy serio, y eso me ha ayudado a enfocarme y dar lo mejor de mí."

5. ¿Cómo ha sido tu adaptación a Argentina que, a pesar de ser un país latinoamericano, tiene costumbres distintas a las de Panamá?

SG: "Bien. Al principio fue un poco complicado por el clima y la comida, pero me adapte rápido. Argentina es un país lindo y me han recibido muy bien."

6. Panamá está por participar en el próximo Mundial Sub-20. A pesar de que no has estado en este proceso, ¿mantienes alguna esperanza de que se te tome en cuenta para estar en la selección y jugar ese torneo?

SG: "El tiempo de Dios es perfecto y sé que Dios tiene grandes cosas conmigo. Sería un orgullo representar a mi país, es el sueño de todo niño.

Me preparo para siempre dar lo mejor de mí donde me toque ir y, si tengo el llamado, estoy listo para dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena."

Te puede interesar: Torneo Maurice Revello 2025 | Todo listo para que Panamá enfrente a Congo

7. ¿Qué significa para ti como futbolista iniciar una carrera fuera de Panamá desde joven?

SG: "Significa mucho y le agradezco a Dios por la oportunidad. Hay muchos talentos en mi país, pero no todos tienen la oportunidad y yo la tengo desde joven.

Nada llegó por casualidad, lo trabajé y si hoy estoy acá es por Dios y mi familia que siempre me apoyaron."

8. ¿Cuáles son las metas que quieres alcanzar durante esta etapa de tu carrera en Argentina?

SG: "Mi principal meta es seguir desarrollándome como futbolista, seguir perfeccionándome cada dia y dar el salto al primer equipo. También quiero aprovechar esta etapa para prepararme mental y físicamente para retos más grandes en el futuro y, a la misma vez, seguir demostrando que con disciplina y sacrificio todo es posible.

Actualmente me mantengo estudiando virtualmente en la universidad UMECIT. Estoy cursando el segundo año de la Licenciatura en Educación Física y Entrenamiento Personal. También cuento con una licencia D de entrenador nacional de fútbol en Panamá.

Quiero ser ejemplo para esos jóvenes que tienen también ese sueño de ser profesional, quiero ser esa llave que les pueda abrir las puertas a otros panameños y seguir llevando la palabra de Dios. No solo vine acá por el futbol, sino porque Dios quería que también llevara su palabra y lo seguiré haciendo porque si hoy en día estoy acá es gracias a él.

Un versículo que le dejó a los jóvenes es Job 8:7: ' Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande.'"