Thomas Christiansen reflexiona sobre el progreso de la selección en el especial de Fin de Año

Panamá/En el Especial de Fin de Año de Somos La Sele, transmitido por TVMAX desde el canal de Panamá, el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, compartió reflexiones sobre el progreso y los desafíos del equipo. A continuación, presentamos una versión estructurada de sus declaraciones, destacando lo más relevante:

"La verdad es que, si volvemos un año atrás, cuando hicimos el último especial, era un sueño conseguir lo que hemos logrado, meternos otra vez en la Final Four. Ya sabíamos el grupo que nos iba a tocar en la Copa América con Estados Unidos, Uruguay y Bolivia. Nadie pensaba que íbamos a pasar de ronda.

Siempre he tenido fe en nuestro equipo. Ese era el deseo, el sueño, y lo hicimos de una manera muy bonita. Yo creo que esto nos consagra un poco a nivel internacional, por la zona, meternos por tercer año consecutivo tiene mucho valor.

Queremos seguir aumentando y disminuir esa distancia que podemos tener con esos tres equipos. Sabemos que esas fechas nunca han sido fáciles para nosotros, por la poca actividad o porque algunos equipos llevan solo tres partidos de sus ligas para esas fechas.

Es complicado, pero vamos a intentar estar más encima, hablar más con los clubes, aunque es difícil porque no los tenemos a diario. Ellos tienen una planificación distinta a la nuestra. Pero bueno, vamos a intentar estar encima y competir como siempre.

Creo que es un trabajo a más largo plazo. No puedes construir un equipo, una idea, una forma de juego de un día para otro. Han pasado ya más de cuatro años y ahora sí que los jugadores que están con nosotros ya saben lo que tienen que hacer.

Lo importante es que para la Copa América tuvimos bastantes bajas y los jugadores se adaptaron a las necesidades y exigencias futbolísticas del momento. Eso lo puedes hacer si vas involucrando a nuevos jugadores poco a poco. No puedes meter a siete jugadores nuevos de golpe porque no se conocen entre sí, pero si introduces uno o dos en los partidos, se pueden adaptar porque hay otros jugadores que saben a la perfección lo que se exige.

Eso ha sido una de nuestras fortalezas, además de intentar sacar jugadores que vienen presionando desde atrás y que tengan la posibilidad de irse al extranjero, mejorar su nivel y poder competir con los que ya tenemos. Sobre todo, el fútbol es de confianza. Fulo ha sido un jugador que ya tiene 50 partidos con la selección y parece que debutó hace poco.

El partido contra Estados Unidos que jugamos en el Rommel, que ganamos 1-0, fue un hito. Desde entonces, Fulo ha ido creciendo poco a poco y ahora ha cogido una jerarquía, un peso importante en el equipo, y está disfrutando de estar en el once inicial. Lo que comenté anteriormente es que tienes que estar preparado. Si no tienes los conocimientos, las herramientas suficientes para hacer lo que pido, es más complicado."

Edgardo Fariña, defensor de la selección de Panamá también estuvo en este programa especial.

Edgardo Fariña comenzó compartiendo su experiencia de adaptación al equipo y cómo sus compañeros lo han ayudado a ganar confianza:

"Claro, tuve que adaptarme al sistema del profe y a nuevos compañeros, jugadores que han sido importantes en la selección. Muchos de ellos me han acogido y me han dado datos importantes que me han ayudado a ganar confianza."

Continuó reflexionando sobre su identificación y conexión con el equipo, lo que ha sido clave para recibir la confianza del entrenador:

"Creo que eso es algo con lo que uno se identifica y se caracteriza. El profe sabe eso y creo que por eso también me ha dado la confianza y la oportunidad de disputar los partidos. Para mí, fue algo inesperado. Estábamos de relevo y pasan situaciones inesperadas, como la lesión de Andrade, que para mí fue un pésame porque sabemos lo que es una lesión para un jugador, el tiempo que se pierde. El profe me dijo que me tocaba a mí, ya que había jugado los dos partidos y le parecía que podía estar con el grupo."

Edgardo también expresó su emoción y gratitud por la oportunidad de seguir formando parte del equipo:

"Me sentí emocionado, pero también sabía que era una oportunidad más de seguir estando con el grupo. Estoy agradecido con Dios por eso. Jugando el torneo de la manera en que me tocó, tuve varias opciones y tuve que tomar una decisión de la mejor manera. Consulté con personas que saben, y el profe fue una de esas personas. Me habló y me dijo que eso podría ayudarme, y tomé eso en consideración para tomar mi decisión."