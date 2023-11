A pocas horas de que ruede el balón en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en los alrededores del coloso de Juan Díaz se ve el movimiento de fanáticos quienes en su mayoría decidieron no llevar sus vehículos. Elmer Martínez, subcomisonado de la Policía Nacional conversó con nuestra enviada especial Meredith Serracín quien detalló toda la logística ejecutada previo, durante y después del partido Panamá vs Costa Rica, duelo que da boleto para la Copa América 2024 y al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf.

Con información de Meredith Serracín.