Mesa de Periodistas 12 de diciembre de 2025

El análisis profundo y diferente que te pone al día.

Mesa de Periodistas 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre 2025 - 11:00

Análisis del reciente acuerdo de salario mínimo, destacando que, a diferencia de años anteriores, se logró un consenso con aumentos de entre $9 y $12 para más de 74 actividades económicas. Se discutirá el impacto de este nuevo salario mínimo en la economía nacional, especialmente en el contexto del alto costo de la vida y la urgente necesidad de reactivar el empleo en Panamá, que aún lucha por recuperarse completamente de los efectos de la pandemia.

Mesa de Periodistas
