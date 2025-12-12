Análisis del reciente acuerdo de salario mínimo, destacando que, a diferencia de años anteriores, se logró un consenso con aumentos de entre $9 y $12 para más de 74 actividades económicas. Se discutirá el impacto de este nuevo salario mínimo en la economía nacional, especialmente en el contexto del alto costo de la vida y la urgente necesidad de reactivar el empleo en Panamá, que aún lucha por recuperarse completamente de los efectos de la pandemia.