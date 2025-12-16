Controversia generada por los señalamientos del contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, sobre la rendición de cuentas de los fondos que el Tribunal Electoral entregó a diputados de la bancada Vamos. La noticia ha provocado una oleada de reacciones, incluyendo las respuestas del exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, la diputada Alexandra Brenes y la opinión del expresidente de la República Martín Torrijos Espino, quien destacó la necesidad urgente de mayor transparencia en la distribución de los recursos estatales.