Mesa de Periodistas 16 de diciembre de 2025
El análisis profundo y diferente que te pone al día.
Controversia generada por los señalamientos del contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, sobre la rendición de cuentas de los fondos que el Tribunal Electoral entregó a diputados de la bancada Vamos. La noticia ha provocado una oleada de reacciones, incluyendo las respuestas del exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, la diputada Alexandra Brenes y la opinión del expresidente de la República Martín Torrijos Espino, quien destacó la necesidad urgente de mayor transparencia en la distribución de los recursos estatales.