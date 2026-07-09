Mesa de Periodistas 9 de julio de 2026
- Desarticulan una presunta red criminal en la Dirección General de Ingresos que manipulaba el sistema E-Tax para pagar impuestos.
- Detención del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado. El exfuncionario ya tenía una orden de aprehensión emitida desde junio.
- Propuesta para implementar el uso obligatorio del taxímetro en el transporte selectivo, una iniciativa que busca regular el cobro de las tarifas y brindar mayor transparencia a los usuarios.