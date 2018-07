Los duques de Sussex inauguran una exposición sobre Nelson Mandela

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, recorrieron la exposición, ubicada en el Southbank Centre de la capital británica, a orillas del río Támesis, donde coincidieron con una de las nietas del que fuera líder en la lucha contra el régimen racista del "apartheid", Zamaswazi Dlamini-Mandela.

La familia real británica llegó a mantener una estrecha relación con el que fue el primer presidente negro de Sudáfrica, tanto es así que, según reveló su hija Zindi Mandela, llamaba "Lizzie" a la reina Isabel II.

No es la primera vez que el hijo pequeño del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales acude a un acto relacionado con Mandela.

Their Royal Highnesses hear a performance from the Ubunye Choir, which is made up of people from the South African diaspora. pic.twitter.com/BwcEC1gN36