Lanza mensajes 'morbosos' a una dependienta, lo sube a Instagram y la policía lo detiene

Esto quizás no le quedó tan claro al médico brasileño Víctor Sorrentino, que creyendo que por hablar en portugués, no se darían cuenta la falta fragante que cometió en contra de una dependienta de una tienda de suvenires en el centro de El Cairo.

El médico se encuentra en un proceso de investigación por acosar a una vendedora en una tienda de papiros.

El médico e influencer Víctor Sorrentino publicó en su cuenta de Instagram, con casi un millón de seguidores, un video en el que aparece en la turística ciudad de Luxor haciendo comentarios obscenos de connotación sexual y doble sentido a una vendedora.

"Realmente te gustan mucho los duros, ¿no? Y los largos también son buenos, ¿no?", dice Sorrentino, entre risas, a la vendedora, mientras ella le muestras papiros.

Luego de la reacción negativa al video en las redes sociales brasileñas, y antes de que el caso ganara notoriedad en Egipto y los países árabes, el médico regresó a la tienda al día siguiente y grabó un nuevo video, en el que aparece disculpándose con la vendedora.

El pasado 31 de mayo, Sorrentino fue detenido por las autoridades egipcias y aún no se le ha permitido salir del país, mientras los investigadores deciden qué hacer con el caso. Hasta ahora no ha sido acusado formalmente.

El hecho no solo fue noticia en Egipto, sino le dio la vuelta al mundo, especialmente en los países de medio oriente donde fue portada de muchos periódicos.

Después de que el video fuera traducido al árabe con la ayuda de activistas y blogueros brasileños, el caso tuvo una gran repercusión en Egipto y en el mundo árabe, siendo el tema principal de discusión el lunes en Twitter y siendo noticia de portada en periódicos de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

Egito prende influencer bolsonarista Victor Sorrentino, por assediar vendedora, se aproveitando que ela não falava português. De acordo com o Ministério do Interior egípcio, ele será levado ao Ministério Público. No Brasil, propagandeou uso de remédios sem eficácia contra a covid pic.twitter.com/t7YFfWu35C