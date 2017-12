Priscilla Presley quiere que la gente 'experimente' a Elvis

Priscilla Presley, exmujer de Elvis Presley, aseguró hoy a Efe que el espectáculo "The Wonder of You", que permite disfrutar de actuaciones del rey del rock acompañado de una orquesta sinfónica, es una manera de "difundir" su música, "mostrarle respeto" y que la gente "experimente" a Elvis.

"La razón por la que hemos sacado adelante el espectáculo es para que la gente experimente quién fue Elvis", enfatizó Priscilla, promotora del evento, en una entrevista con Efe en Londres.

"Los que vengan a los conciertos podrán ver a Elvis tal como era. Quedarán cautivados por cómo actuaba en vivo, no podrán quitar sus ojos de él. Verán su personalidad, su sentido del humor. Tienes la sensación de que está aquí de verdad", explicó.

El show pasará por Madrid y Barcelona en 2018 y hace un repaso del repertorio de Elvis, centrado sobre todo en los discos "If I Can Dream" y "The Wonder of You", a través de actuaciones grabadas en el pasado en la isla de Hawaii o en Las Vegas (EEUU)

"En realidad, esto es una verdadera actuación de Elvis. Las imágenes están tomadas de sus espectáculos en Hawái, el especial de 1968 con su vuelta a los escenarios y conciertos en Las Vegas. Los que lo ven ahora están experimentándolo como lo experimentábamos en su día. La gente que no lo pudo ver en su época podrá entender por qué es el fenómeno que es", destacó Priscilla Presley.

Esta gira será la oportunidad para que el público europeo pueda disfrutar de la música de Elvis, ya que el legendario cantante de Misisipi nunca tocó fuera de norteamérica, centrando su carrera en Estados Unidos y unas pocas actuaciones en Canadá.

"Estoy segura de que la gente va a tener curiosidad cuando lo llevemos a otros países. Si quieres saber quién fue Elvis y lo que significa para el mundo, tienes que ver el show. Es muy emocional ver las reacciones de la gente", dijo.

Pese a que Elvis falleció hace cuarenta años, Priscilla, que estuvo casada con él desde 1967 hasta 1973, tiene claro que su influencia en la cultura y la música actual sigue estando presente.

"La influencia sigue ahí, cada artista que he conocido, desde Led Zeppelin, Billy Joel o Bruce Springsteen, ha recibido influencias de Elvis Presley, incluso los Beatles. Su impacto en las actuaciones se mantiene hoy en día", señaló.

El espectáculo se estructura en torno a un escenario principal que cuenta con una pantalla curva en la parte frontal, precedida por otra pantalla dotada de movimiento, y escoltada por dos proyectores que tratarán de reflejar, de la manera más realista posible, las actuaciones de Elvis.

Además, una orquesta sinfónica de sesenta interpretes acompañará musicalmente las actuaciones del rey del rock. En el concierto celebrado este jueves en Londres, cerca de 12.000 personas se dieron cita, en lo que Priscilla consideró una manera de "mostrarle respeto a Elvis".

De cara a nuevos compromisos, Priscilla aseguró que este proyecto es "relativamente nuevo" y que por ahora están concentrados en expandirlo.

"Estamos concentrados en este proyecto porque es bastante popular, el hecho de tener una orquesta que le acompañe es algo que a él siempre le hubiera gustado", finalizó.

Ganador de tres premios Grammy, Elvis falleció a los 42 años de edad de un ataque cardíaco y sigue siendo, a día de hoy, uno de los solistas de mayor éxito comercial, con más de 600 millones de copias vendidas de sus grabaciones en todo el mundo y el récord de ser el artista con más discos de platino de la historia.

La gira "The Wonder of You" hará dos paradas en España, primero en Madrid, el 11 de junio, y un día más tarde en Barcelona. Además de España, entre mayo y junio de 2018, el show de Elvis se dará cita en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa, Italia y Suiza.