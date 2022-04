Por Carolina Castellanos



Khloé Kardashian recibió una avalancha de comentarios negativos sobre su cuerpo, luego de publicar un vídeo haciendo ejercicio en el gimnasio con unos leggings donde, supuestamente se le ven los implantes de glúteo.

La reconocida integrante del clan Kardashian se encuentra en la mira de todos sus seguidores en Instagram. Luego, que se le vio en un video haciendo ejercicio con unos leggings que le hacían notar en la parte de sus glúteos una forma similar a la de un implante.

En el clip, la estrella muestra su tonificada figura mientras se ejercita por lo que algunos fans al ver el video aplaudieron la saludable vida que la Kardashian lleva. En cambio, otros criticaron desde su apariencia, hasta lo que llevaba puesto. Tanto así, que le dijeron que se le notaban “los implantes”.

En los últimos años el cambio de su cuerpo fue extremo, por lo que ha sido juzgada de haberlo conseguido con procedimientos estéticos y cirugía plástica. A pesar de ello, Khloé se niega rotundamente en confirmar o desmentir las operaciones estéticas que supuestamente se ha hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kardashian Social (@kardashiansocial)

"Dios mío. Se le notan los implantes cuando se estira. Una segunda capa de su trasero encima de su trasero", dijo una seguidora en el post de un club de fans dedicado a las Kardashian.

Por supuesto, hubo personas que salieron a defenderla. Una de ellas fue la madre de su expareja True Thompson, Tristan Thompson.

La Joven empresaria de 37 lo tomó a broma y contestó "Jajaja, tontita, es el diseño de la costura de los leggings. ¡Qué divertido! Ustedes solo quieren creer cualquier cosa mala".

Por otra parte, en un programa especial de Keeping Up with the Kardashians conducido por el presentador Andy Cohen, Khloé habló sobre sus inseguridades y expuso que a pesar de ellas únicamente se ha sometido a una cirugía de nariz, aunque también reconoció haberse inyectado Botox en algunas partes del cuerpo, pero que no había respondido bien a la sustancia estética.

"He respondido horriblemente al Botox", confesó.

No es primera vez que la hermana Kardashian le toca afrontar críticas sobre su apariencia, Pues otras veces fue llamada “Gorda”, “Fea”, y “Alíen” donde en una publicación un seguidor le comentó: "¿Qué tipo de farmacéutica elige de portavoz a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre?".

Aun así, Khloé Kardashian se ha mantenido firme y ha batallado por ser una mujer con la autoestima alta y segura, enviando mensajes de amor y paz a todas esas personas que la denigran.