Almodóvar, Amenábar y Salvador Simó pelearán por ir a los Óscar 2020

Los actores Jesús Vidal ("Campeones") y Greta Fernández ("Elisa y Marcela) fueron los encargados de leer, ante la notaria Eva Sanz del Real, la terna de títulos seleccionados de entre los que saldrá la definitiva el próximo 5 de septiembre.

Las cintas han sido seleccionadas de entre los 36 largometrajes que se hayan estrenado entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Tanto Almodóvar, como Amenábar, ya conocen los mecanismos de la Academia americana; ambos tienen la experiencia de haber ganado un Óscar, Almodóvar por partida doble: el primero, por "Todo sobre mi madre", en 1999, como mejor película extranjera, el segundo, en 2003 por el guion original de "Hable con ella" (2003).

Para Simó es la primera vez, y no solo estrena nominación sino que lo hace con su primera película, con la que ya ha hecho historia puesto que es la primera vez que la Academia española considera una cinta de animación para intentar competir por los Óscar; hubo un antecedente, "Chico y Rita" (2012), de Fernando Trueba, pero en aquella ocasión compitió como mejor cinta de animación.

"Estoy tremendamente contento porque este premio no es solo para mí, sino para todos los que se dedican a la animación en España", ha señalado, y ha añadido que "estar al lado de dos grandes maestros" (Amenábar y Almodóvar) le deja "sin palabras". "Es abrumador", ha dicho.

"Buñuel en el laberinto de las Tortugas" está basada en la novela gráfica homónima de Fermín Solís. En ella, un joven Luis Buñuel se traslada de París a la comarca extremeña de Las Hurdes para rodar su documental "Las Hurdes, tierra sin pan" (1932), que fue muy criticado por su crudeza y realismo.

La película intercala pasajes animados con imágenes reales del documental e incluso con fragmentos que el cineasta descartó en su montaje.

Nada más conocer la preselección de "Mientras dure la guerra", Amenábar ha bromeado en declaraciones a Efe sobre que la película "favorita" es "evidentemente" la suya.

"No hay ningún nominado que dijese lo contrario como no hay ningún político que no se vote a sí mismo", ha dicho el autor de "Los otros" (2001) o "Ágora" (2009).

Tras su éxito con "Mar adentro", Óscar en 2004, Amenábar es "optimista" y, en esta ocasión, lo es aún más, solo por la preselección teniendo en cuenta que la película ni siquiera se ha estrenado todavía en salas y que "está siendo valorada solo por los pases previos". "Eso es buena señal", ha enfatizado.

"Mientras dure la guerra" está ambientada en la Guerra Civil y relata la historia del escritor y filósofo Miguel de Unamuno desde que apoya el levantamiento militar para "poner orden" en la caótica España de 1936.

Su decisión, que le lleva al despido de la Universidad de Salamanca, le hace replantearse su posición en el conflicto.

El actor Karra Elejalde se convierte en Unamuno y le acompañan en el reparto Eduard Fernández, Nathalie Poza y Luis Bermejo.

La cinta, que se estrenará el próximo 27 de septiembre, competirá antes en el Festival de San Sebastián.Por su parte, esta será la séptima vez que Almodóvar visite Hollywood, ya sea como autor, guionista o productor, desde la primera vez que lo hizo con "Mujeres al borde de un ataque de nervios", en 1988, para repetir con éxito en 1999 con "Todo sobre mi madre" y, con "Hablé con ella" en 2003.

Hoy, afirma el productor y hermano del director Agustín Almodóvar, es complicado ganar en Hollywood, aunque "nunca se sabe, los tiempos cambian, pero ahora es más difícil llegar al Óscar, porque hay más países compitiendo".

"Dolor y Gloria" narra la historia del director Salvador Mallo, alter ego de Almodóvar, a través de tres épocas de su vida: su infancia en un pueblo al que emigró con sus padres; su primer amor en el Madrid de los 80, y el presente, con un protagonista depresivo y enfermo, apartado del mundo y del cine.

Con el premiado Antonio Banderas en el papel protagonista, el reparto se completa con habituales del manchego, como Penélope Cruz y Julieta Serrano, y añade a Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia y Nora Navas, entre otros.

"Dolor y gloria", con casi un millón de espectadores, también ha sido preseleccionada en los Premios del Cine Europeo y competirá asimismo en el 57 Festival de cine de Nueva York.

Hasta el 5 de septiembre no se sabrá cuál de las tres cintas será la elegida por España para intentar la carrera por el Óscar y no antes de enero se sabrán los nueve títulos de preseleccionados por Hollywood, la llamada "short list", la "lista corta".