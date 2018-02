Risas, ilusiones y sueños cumplidos en el almuerzo de nominados a los Óscar

Relacionados Más de 175 nominados acudirán al tradicional almuerzo de los Óscar

"El día de hoy es siempre memorable", reconoció a Efe Guillermo del Toro, uno de los grandes protagonistas en esta edición de los Óscar, ya que su filme "The Shape of Water" aspira a un total de trece estatuillas, incluida la de mejor director para el mexicano.

"Cuando estuve aquí con 'El Laberinto del Fauno' recuerdo que fue el día más bonito de toda la temporada de premios. Hoy estoy aún recuperándome de una gripe, que la llevo arrastrando durante 20 días. Hoy es el primer día que puedo beber un poquito, así que fantástico", valoró el de Guadalajara.

Del Toro, que también puede alzarse con el Óscar al mejor guion original junto a Vanessa Taylor, dijo que no quiere hacerse ilusiones y que sabe que estará hecho un manojo de nervios el próximo 4 de marzo, cuando se entreguen los galardones.

"Estoy zen hasta que llegue ese momento", manifestó el cineasta, que se sentó junto a Steven Spielberg y Michael Mann durante buena parte del acto.

En el evento, actores, directores, productores, guionistas, compositores e ingenieros de sonido, entre otros, se reúnen en torno a una misma mesa para conocer de cerca los entresijos de sus profesiones, dejando atrás los nervios y la presión de las campañas publicitarias.

Así se pudo ver a Meryl Streep saludando mesa por mesa a muchos candidatos, entre ellos a Sebastián Lelio y Daniela Vega, director y protagonista de la cinta chilena "Una Mujer Fantástica", candidata al Óscar al mejor filme de habla no inglesa.

"De sueños está hecha la vida. Estoy viviendo algo precioso", señaló Vega a Efe.

La Academia invitó al acto a unos pocos representantes de los medios de comunicación, y Efe compartió mesa con Emilie Georges, productora de "Call Me By Your Name"; D.M. Hemphill, mezclador de sonido de "Blade Runner 2049"; Lee Smith, responsable del montaje de "Dunkirk"; y Katie Spencer, diseñadora de producción de "Darkest Hour" y "Beauty and the Beast".

Spencer es ya una veterana de estas lides -posee seis nominaciones en total-, pero asegura que "nunca" se acostumbra a estos festejos y que siempre los verá como un "regalo excepcional".

"Es emocionante, realmente apasionante. Todos venimos aquí como ganadores, ¿sabes? Estamos muy relajados y disfrutamos conociendo a los demás candidatos, sean del campo que sean", valoró la británica.

Más de 175 nominados en la 90 edición de los Óscar se dieron cita en el almuerzo, entre ellos los actores Gary Oldman, Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya, Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Meryl Streep, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Sam Rockwell, Allison Janney, Laurie Metcalf, Mary J. Blige y Octavia Spencer.

También acudieron Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Jordan Peele y Christopher Nolan, aspirantes al Óscar como mejor director.

No faltó a la cita Kobe Bryant, nominado por el cortometraje animado "Dear Basketball". "Estoy alucinando ahora mismo", señaló el exjugador de los Lakers de Los Ángeles.

John Bailey, presidente de la Academia, recordó a los presentes que aprovechen los 45 segundos de que dispondrán en caso de ganar el premio y traten de crear discursos de agradecimiento "desde el corazón".

Además, se congratuló de la diversidad mostrada en las nominaciones.

"Estamos siendo testigos de cómo la Academia se reinventa ante nuestros propios ojos", valoró Bailey, quien también lanzó un mensaje contra los casos de abuso y acoso sexual que se vienen destapando en la industria durante los últimos meses.

"Me estoy asegurando de que martilleamos hacia el olvido todas esas situaciones", señaló en alusión a las medidas tomadas por la organización para denunciar y evitar casos de ese tipo.

Por último, el comediante Patton Oswalt hizo una última recomendación a los ganadores: "Nada de caídas o tropiezos de camino al escenario, por favor. No quieres un momento viral por eso. Jennifer Lawrence es la reina de eso".

La 90 edición de los Óscar, presentada por Jimmy Kimmel por segundo año seguido, tendrá lugar el 4 de marzo en el Teatro Dolby, de Hollywood, y se emitirá en directo en más de 225 países y territorios.