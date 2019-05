Ángel Credidio gana el segundo show, Allison sale de Vive La Música

Ángel Credidio con una excelente interpretación de la canción “Don’t Stop Believin” recibió la puntuación más alta de la gala con $96.25.

Con un 52.68% de los votos, Mare Cabal se mantiene en Vive la Música, mientras que con 47.32%, Allison Berrios se despide del show.

Los sentenciados para el tercer show son Vicente Chávez y Valeria Murillo.

La segunda gala

El primera cantante de la gala fue Eduvigis Tejedor, con el tema “Stonger”. Recibió una puntación del jurado de $85.00.

La gala siguió con Vicente Chávez con la canción “Girls Like You” con puntuación de $77.50, seguido de la interpretación de una de las sentenciadas Allison Berrios con el tema “Hot Stuff” con un $82.50.

Mare Cabal, también sentenciada de la gala, cantó “Shallow” y recibió una puntuación de $88.75.

Por su parte, Caleb Rivera cantó “Perfect” recibiendo $81.25, seguido de Carlos Jaén con la interpretación del tema "We Are The Champions", al cual el jurado le dio un $88.75.

Esta primera gala también contó con excelente interpretaciones como la de Miguel Delgado con la canción "Stand By Me" que recibió la puntuación de $86.25.

La gala siguió con otra buena actuación de Valeria Murillo con la canción “Someone Like You” con puntuación de $75.00, seguido de la interpretación de Ezequiel Rangel con el tema "Uptown Funk" con un $92.50.