Detalles y ganadores de los premios Óscar, minuto a minuto

La película del director mexicano Guillermo del Toro llega a la ceremonia con unas 13 candidaturas, mientras que el filme del angloirlandés Martin McDonagh tiene unas siete nominaciones.

¿Podrá pasar página la Academia de Cine tras el error histórico en la ceremonia de 2017, al anunciarse el ganador de la categoría de Mejor película?

La producción del evento más importante de la industria cinematográfica abordó los movimientos #MeToo y "Time's Up", que denuncian los abusos sexuales y el machismo en Hollywood, que explotó con el escándalo del productor Harvey Weinstein, al que la Academia le otorgó más de 20 premios.

El comediante estadounidense Jimmy Kimmel regresa por segunda vez como maestro de ceremonia, para dar el toque de humor a la gala.

Ganadores de los premios Óscar

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen".

Mejor maquillaje: "Darkest Hour".

Mejor diseño de vestuario: "Phantom Thread".

Mejor documental: "Icarus".

Mejor edición de sonido: "Dunkirk".

Mejor mezcla de sonido: "Dunkirk".

Mejor diseño de producción: "The Shape of Water".

Mejor película extranjera: "Una mujer fantástica" de Chile.

Mejor actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya".

Mejor cortometraje de animación: "Dear Basketball".

Mejor película animada: "Coco".

Mejores efectos visuales: "Blade Runner 2049".

Mejor edición: "Dunkirk".

Mejor cortometraje documental: "Heaven is a Traffic Jam on the 405".

Mejor cortometraje: "The Silent Child".

Actualizaciones minuto a minuto...