Transformers: 'the Last Knight' domina la taquilla de EEUU en su estreno

En su primer fin de semana en las salas, la película "Transformers: the Last knight", quinta entrega de esta franquicia, se puso a la cabeza de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones provisionales publicadas este domingo por la industria.

Esta cinta de Michael Bay con Mark Wahlberg, Laura Haddock y Anthony Hopkins, recaudó 45,3 millones de dólares durante el fin de semana, según la empresa especializada Exhibitor Relations.

En el último episodio, los humanos están en guerra con los Transformers. La clave para salvar al mundo está en los secretos del pasado y en la historia escondida por los Transformers sobre la Tierra.

La película de animación "Car 3" cayó al segundo lugar en su segundo fin de semana, con ingresos de 25,2 millones y 99,8 millones desde su estreno.

En el último episodio de sus aventuras, el célebre auto rojo y amarillo Flash McQueen se enfrenta con nuevos bólidos y consigue rivalizar con ellos para mantenerse en circuitos de carreras.

La súper heroína "Mujer Maravilla", con la actriz Gal Gadot, se quedó en el tercer lugar con 25,1 millones de dólares y 318,3 millones en su cuarta semana.

El largometraje "47 Meters Down", que narra la historia de dos hermanas atrapadas en el fondo del océano dentro de un jaula para observar a los tiburones subió del quinto al cuarto lugar con 7,4 millones de dólares y 24,2 millones en total.

"La Momia" con Tom Cruise cayó a la quinta posición con ganancias de 5,8 millones de dólares y 68,5 millones en tres semanas.

Los cinco últimos puestos del ránking de las mejores diez fueron ocupados por las siguientes películas:

6 - "All eyez on me" (5,8 millones)

7 - "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar" (5,2 millones)

8 - "Rough Night" (4,7 millones)

9 - "Captain Underpants" (4,2 millones)

10- "Guardianes de la Galaxia 2" (3 millones)