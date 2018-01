La información fue confirmada este jueves por la cadena estadounidense por cable HBO en un comunicado tras meses de especulaciones.

El anuncio del canal también oficializa que la octava temporada solo tendrá seis episodios, que estarán dirigidos por David Benioff y D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik.

En la nota, HBO no específica en qué mes se podrá conocer el desenlace de la popular serie televisiva, lo que supondrá casi un año y medio sin nuevos episodios.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i