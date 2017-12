Ana Torroja calienta la noche en concierto al aire libre por fiestas de Quito

La excantante del afamado grupo Mecano puso a cantar sus canciones al público quiteño que abarrotó la plaza y que reventó gargantas con algunos de los éxitos de la artista española.

Torroja combinó en su repertorio viejas melodías cuando estuvo en Mecano, así como las de su fase de solista.

"Es bueno estar en Quito", dijo la cantante, quien invitó al público a disfrutar "al máximo" el espectáculo montado en un escenario multicolor, que se agigantó con las grandes pantallas instaladas.

Y fue con "Cruz de navajas" cuando se escuchó a la muchedumbre romper el coro ante una artista completamente entregada y que derrochó su arte en la plazoleta de estilo colonial, una de las más importantes de la capital andina.

También interpretó melodías de su último disco (2005), "Conexión", así como reconocidos éxitos como "Maquillaje", "Barco a Venus", "Hoy no me puedo levantar", "Hijo de la Luna" o "Me cuesta tanto olvidarte".

La gente también aprovechó que el espectáculo se presentó al aire libre y en la noche para consumir los tradicionales "canelazos", una bebida dulce que suele servirse con aguardiente y que los vendedores los ofrecen en las fiestas de Quito.

El concierto de Torroja en la plaza de Santo Domingo fue el plato fuerte de una jornada festiva nocturna denominada "La Noche de las Plazas", que incluyó actos similares con otros artistas nacionales organizados por el Municipio de Quito en varios sectores de la ciudad.

Durante el periodo de fiestas de la fundación española de Quito (que se conmemora el 6 de diciembre) se han presentado diferentes artistas nacionales y extranjeros, entre los que han destacado Torroja, el venezolano Nacho y el colombiano Juanes.

Además, desde el pasado 24 de noviembre, cuando empezó el periodo festivo, se han efectuado corridas de toros a la usanza portuguesa, sin la muerte del toro en el ruedo, funciones de teatro, competencia de coches de madera y otros juegos tradicionales.