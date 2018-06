Beyoncé y Jay-Z sorprenden con un nuevo álbum conjunto

Este álbum, titulado "Everything Is Love" y que consta de nueve canciones, fue lanzado exclusivamente en la plataforma de streaming Tidal de Jay-Z. No está disponible en Spotify, plataforma competidora y mucho más grande, a la que Beyoncé dedica en el álbum expresiones subidas de tono.

La diva del pop y el célebre rapero anunciaron la salida de su nuevo álbum al final del concierto de Londres, que forma parte de una gira internacional que comenzó el 6 de junio en Reino Unido.

En simultáneo, la pareja publicó un video cuidadosamente coreografiado dentro del Museo del Louvre en París para una canción del álbum, "Apeshit".

El video muestra a la pareja parada de espaldas a la Gioconda y continúa con bailarinas que parecen estar desnudas bailando, entre otros rincones del museo, frente a "La consagración de Napoleón" de Jacques-Louis David.

Un matrimonio aún más público

Musicalmente, "Everything Is Love" combina los estilos de ambos artistas con canciones marcadas por un soul cálido y sensual y una factura con estructura hip-hop.

En el álbum, la cantante de "Say My Name" y "Single Ladies (Put a Ring On It)" cuenta generosos detalles sobre su vida sexual con Jay-Z.

Las dos estrellas, que tienen tres hijos, dos de ellos gemelos nacidos en junio de 2017, ya habían grabado juntos en el álbum de Beyoncé "Drunk In Love" (2013), pero este es su primer trabajo en conjunto después de haber hecho pública su vida conyugal.

En su último álbum en 2016, "Lemonade", Beyoncé reveló la infidelidad de su marido. Un año después, Jay-Z le pidió perdón en su propio álbum "4:44".

Su relación parece haber mejorado tomando en cuenta el título del nuevo álbum, en el que la artista le dice a su marido desde las primeras palabras "Hagamos el amor en verano".

En la última canción, "Lovehappy", reconocen las dificultades del pasado pero también sus esfuerzos por reconciliarse. "Tenemos defectos / Pero siempre somos perfectos el uno para el otro", canta Beyoncé.

Jay-Z y Beyoncé, dos de las principales figuras de la escena pop estadounidense, han tenido un papel político cada vez más visible después de apoyar la campaña del expresidente Barack Obama y el movimiento contra la violencia policial hacia las personas negras Black Lives Matter.

Rechazo del Super Bowl

"Everything Is Love" contiene una oda a la identidad afroestadounidense, "Black Effect", que comienza con un monólogo al estilo de Beyoncé sobre el amor propio que se convierte en un sample de soul fascinante.

En la canción, Jay-Z menciona a Trayvon Martin, un adolescente negro que murió por los disparos de un vigilante blanco en Florida en 2012, y rapeando invita, como suele hacerse con el público en los conciertos, a "levantar las manos bien alto como en un falso arresto".

En otra parte del disco, Jay-Z parece confirmar los reportes de prensa según los cuales él rechazó una oferta de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para actuar en la Super Bowl en febrero, el evento más visto en la televisión estadounidense, en el que finalmente se presentó Justin Timberlake.

Jay-Z manifestó sus simpatías públicamente hacia Colin Kaepernick, el exmariscal de campo de los San Francisco 49ers que inició un movimiento de protesta en el fútbol americano contra la violencia racial arrodillándose durante el toque del himno nacional en 2016.

El presidente Donald Trump luego inició un enfrentamiento con la NFL, exigiendo el despido de jugadores que, según él, faltaban así el respeto al país.

"Dije no al Super Bowl / Tú me necesitas, yo no te necesito", dijo Jay-Z, evocando luego el hecho de que en el fútbol americano los propietarios de los equipos son casi todos blancos y los jugadores casi todos negros.

El rapero, también conocido como Hov, ataca a Trump directamente en otra canción con Beyoncé titulada "Salud!", que no está incluida en el álbum pero fue lanzada simultáneamente como un bonus track.

"Vuestro presidente tuitea sobre Hov como si nos conociera / Mi camino a la cima fue recuperar lo que nos deben", dice Jay-Z.

La nueva gira de la pareja, titulada "On The Run II", se encuentra actualmente en Europa con una fecha en España, el 11 de julio en Barcelona, y luego se traslada a Norteamérica para terminar en Vancouver, Canadá, el 2 de octubre.