Leyenda del rock y reggae darán explosivo concierto en Panamá

El concierto colaborativo del artista británico Sting y del jamaiquino Shaggy, se dará el próximo viernes 19 de octubre a las 9:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Amador.

El concierto es parte de una gira para el nuevo álbum colaborativo 44/876, en el cual, se hace un homenaje a los países de origen de cada artista con los códigos de teléfono del Reino Unido (+44) y Jamaica (+876).

La página oficial de Sting afirma, que también tocarán los grandes hits individuales de cada uno tal como “Englishman in New York”, “Every Breath You Take” "Message In A Bottle,” “It Wasn’t Me,” "Mr. Boombastic" and "Angel.”

Los boletos para este gran evento están a venta en TicketPlus.