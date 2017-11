Guetta "será el encargado de poner el broche de oro a la cartelera artística de 2017 de Casa de Campo", que este año incluyó a la cantante neoyorquina Jennifer López, al colombiano Maluma y al puertorriqueño Wisin, así como a la banda juvenil latina CNCO junto al boricua Yandel, destacó un comunicado de los organizadores del concierto en suelo dominicano.

"En esta ocasión, el anfiteatro se convierte en el 'Dance Floor' más grande del Caribe", agregó. El francés, considerado uno de los DJ mejor pagados del mundo, ha colaborado con artistas como Rihanna, Madonna, Michael Jackson, Justin Bieber, Akon, Fergie, Usher, Lady Gaga, 50 Cent, Nicky Minaj, entre otros, destacó la información.

David Guetta inició su carrera tras los platos en París en los años 90 y en 2002 lanzó su primer álbum de estudio, "Just a little more love", al que de momento han seguido otros cinco discos: "Guetta Blaster" (2004), "Pop life" (2007), "One love" (2009), "Nothing but the beat" (2011) y "Listen" (2014).