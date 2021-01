Más de 100 conciertos y talleres artísticos en el Festival de Jazz digital

Por Helkin Guevara (Corresponsal Digital)



En tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus, los responsables del Panamá Jazz Festival 2021 adaptaron el espíritu del evento a los canales digitales para ofrecer un programa con poco más de un centenar de actividades virtuales del 11 al 23 de enero en la página web oficial panamajazzfestival.com. Muchas de las presentaciones son de participación gratuita.

La agenda cuenta con talleres artísticos, conciertos, conferencias de homeschooling, intercambio de música clásica, jam sessions y citas puntuales como el IX Simposio Latinoamericano de Musicoterapia o el V Simposio Afro Panameño.

Agenda para padres e hijos

En panamajazzfestival.com/horarios se detalla, por ejemplo, que este 12 de enero desde las 9:00 a.m. se realizarán varios talleres enfocados en la niñez, como "Estimulación del lenguaje y el cerebro musical en niños", con las especialistas Ashley Herrera (Panamá) y Jania Chang (Panamá); "Musicoterapia como medio de expresión y desarrollo del lenguaje", con Diana Castillo (Colombia) y "Experiencias musicales desde casa", a cargo de Bibiana Rojas (Colombia) y el Centro de Musicoterapia Global.

"Mediterranean Music Meets Jazz", con George Lernis (Chipre) y el Berklee Global Jazz Institute (Estados Unidos); "Las mujeres en el jazz", con Sahara González (Panamá); y "Sounds of Freedom: Ritmos durante la revolución cultural africana", con Nikki Campbell (Panamá-Estados Unidos), son otros eventos programados para la jornada de este 12 de enero, que cerrará con un jam session digital a las 8:00 p.m. en el que intervendrán Xingyu Yao (China), Humbert Ibarra (Colombia), Simone Apa (Italia), Danilo Pérez (Panamá), Luis Carlos Pérez (Panamá), Adam Cruz (Estados Unidos), Greg Loughman (Estados Unidos), Bosquejo en Riesgo (Costa Rica), José Soto (Costa Rica), María Amalia Quesada (Costa Rica) y Patricia Zárate Pérez (Chile).

Música, COVID-19 y más

Por supuesto, varias de las presentaciones del festival abordarán la actualidad del quehacer artístico en medio de las secuelas de la crisis sanitaria global. Algunos casos que aparecen en el calendario son "Rutinas creativas de estudio en tiempos de COVID", con Orion Lion (Chile); "Arreglo y composición colectiva remota", con la Orquesta Juventud Esperanza (Costa Rica) y la fundación Armonía Colectiva (Costa Rica); o "Intervenciones musicales durante la era del COVID-19", a cargo de Suzanne Hanser (Estados Unidos).

Otras actividades destacadas son " Herramientas de gestión cultural para músicos y emprendedores culturales", con María Amalia Quesada (Costa Rica); " Los tamboritos como fuentes históricas", con Marixa Lasso (Panamá); " Relajación con sonidos de la naturaleza", con Graciela "Chelín" Núñez (Panamá) o el documental panameño "Tambo Jazz".

La clausura del festival será el 23 de enero desde las 5:00 p.m. con la participación de varios de los invitados del evento, entre ellos Rubén Blades y la Orquesta de Roberto Delgado.

Reconversión virtual

El complicado año 2020 que todos experimentamos obligó a realizar cambios profundos y reinventarse, planteó el pianista panameño Danilo Pérez, durante la apertura del Panamá Jazz Festival 2021, que se adaptó a las formas digitales, prosiguió el artista, para que el país pudiera ser, un año más, una "capital musical" durante el mes de enero, con oportunidades para disfrutar de conciertos, talleres artísticos y audiciones para que los jóvenes músicos de Panamá y otros países, puedan optar por ingresar a casas de estudio de prestigio como el Berklee College of Music o el New England Conservatory of Music.

Son más de 100 actividades entre conciertos y talleres virtuales, todo como homenaje a los artistas panameños Enid Lowe y Walter Jefferson, dos grandes figuras de la música nacional, que aportaron al desarrollo de la escena artística de Panamá y Nueva York, Estados Unidos, resaltó Danilo Pérez.