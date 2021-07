Juanes regresa a los escenarios con la gira 'Origen'

El colombiano Juanes, regresará al mundo de la música desde el 16 de septiembre del año en curso, cuando iniciará una gira llamada “Origen”. El tour se realizará en Estados Unidos, dando comienzo en Miami y finalizando el 15 de octubre en Chicago.

Cabe destacar que ya había pasado más de un año desde la última presentación de Juanes en vivo, y comenta desde su cuenta de Twitter que está muy emocionado por este nuevo comienzo, y que hemos pasado mucho tiempo separados y encerrados por la pandemia de COVID-19.

Juanes ha sido galardonado con múltiples Grammys y Latin Grammys, y en su nueva gira, realizará un recorrido desde sus grandes éxitos, como “A Dios le Pido”, “Me enamora” y “La camisa negra”, hasta sus nuevos singles que componen el disco “Origen”, en el cual la canción “No tengo dinero” cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en YouTube.

Incluso, también anuncia una colaboración con una de sus bandas favoritas, Metallica. “Origen” es el décimo disco de Juanes, y explica que este nuevo proyecto es inspirado en su amor por la música, enseñado por su familia, acompañado de su aprecio por la cultura.

“Estoy apostándole a lo que a mí me gusta sin importar la tendencia o si está de moda o no, o si es número uno o no, porque en esos caminos a ser número uno y a buscar esa popularidad, es demasiado fácil desvirtuarte. Y la verdad prefiero mi dignidad y debilidad a todo nivel que los números y que los views y que los likes y que las cosas estas. Y volver a encontrar ese yo ahí, ese verdadero yo, ah, me ha dado una alegría muy tremenda”, explica el cantante.