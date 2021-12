Kris Jenner lanza sencillo musical navideño junto a su hija Kourtney y Travis Barker

Por Melissa Fernández



Kim Kardashian no fue la única en probar suerte en la industria de la música, pues Kris de 66 años y matriarca del clan Kardashian ha debutado como cantante con el cover de un popular tema navideño y al lado de su yerno Travis Becker y su hija Kourtney Kardashian de 42 años.

Jingle Bells es el nuevo sencillo de la madre de las modelos por el cual asegura sentirse muy emocionada pues navidad es su época favorita del año y este nuevo sueño cumplido la hace sentir muy felís.

La familia anunció en navidad que el tema ya está disponible en todas las plataformas digitalese invita a sus seguidores a reproducirlo en estas fecha tan especiales.

Aunque muchos han considerado que Kriss se aprovecha de su fama y la de sus hijas la realidad es que esta no es la primera se le ve a la empresaria mostrando su gusto por la música, ya que en diferentes episodios del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians se muestra emocionada por probar otras facetas y queda en evidencia su talento como cantante.

Incluso en una ocasión Jenner contrató a un manager local para que la ayudara a prepararse para un musical, cabe resaltar que el evento no se llevó a cabo, pero a pesar de eso Kriss se preparó arduamente en diferentes momentos del episodio mostrando que tiene una buena voz para ello.

Como era de esperarse el clan Kardashian Jenner mostró total apoyo para su madre escribiendo en la sección de comentarios del post del lanzamiento y también promocionando el tema Jingle Bells en sus redes sociales.