La cantante de pop Gloria Trevi presta su voz para interpretar el tema de María León “Mudanza de hormiga”, el cual está compuesto por la ex vocalista de Playa Limbo.

“Es una declaración de amor, del amor bonito, del amor en los detalles y los momentos inolvidables que recapitulan lo hermoso de una relación y que invitan a dar el siguiente paso… vivir juntos”, es la manera en la que María León define este sencillo.

El tema, escrito desde una perspectiva femenina por María León, Marcela de la Garza, Gloria Trevi y YoFred, no solo describe el amor si no que también refleja el apoyo entre amigas, entre mujeres e invita a no tener miedo de tomar la iniciativa de lo que dicta el corazón.

YoFred, productor del tema, logró combinar cumbia y sonidos urbanos para darle una mezcla única al ritmo de este sencillo, que viene acompañado por un colorido video que se filmó en Miami, bajo la dirección de Pablo Croce.

“La historia del video muestra a dos amigas que, siendo cómplices, de una manera inocente y romántica, se van mudando sigilosamente a la casa de sus respectivas parejas, la mudanza hormiga comienza con un cepillo de dientes y culmina con ambos corazones juntos”, relata la cantante en un comunicado de prensa.

Como en cada una de sus colaboraciones, María León quiso unir su voz a la de una persona que admira y a la que tiene un profundo cariño.

“Lo mejor de hacer dueto con Gloria Trevi ha sido compartir con ella y ver la fe que tiene en mí, eso me llena el corazón de emoción y gratitud. Su grandeza la define su generosidad y humildad, así como la pasión que tiene por la música. Todo esto se plasma en esta colaboración”.

Gloria Trevi se adapta a todo tipo de generaciones y sonidos para seguir siendo tan vigente como en sus inicios. Recientemente, se unió al artista urbano Guaynaa para lanzar el tema ardiente “Nos volvimos locos”.