El vinilo 'God Save The Queen' de los Sex Pistols vuelve a editarse antes del jubileo de Isabel II

Por AFP



"God Save The Queen", el tema que lanzó al grupo británico de punk-rock Sex Pistols y provocó un enorme escándalo en 1977, se reeditará en vinilo el 27 de mayo, poco antes de las celebraciones de los 70 años de reino de Isabel II, anunció la banda el martes.

"Uno de los discos de vinilo más buscados de la historia vuelve a las estanterías", indicó la cuenta Twitter de la banda, anunciando la reedición de un número limitado de copias.

La primera aparición en 1977 de este tema, que toma su nombre del himno nacional británico, coincidió con el jubileo de plata de la monarca, cuando celebraba 25 años de reinado.

La canción, que compara la monarquía con un "régimen fascista" y afirma que la reina "no es un ser humano", fue prohibida en la radio y la televisión públicas para evitar ofender a la monarca y a sus partidarios.

Llegó a ser número dos en las listas de discos más vendidos del Reino Unido. En la época, el sello discográfico A&M destruyó 25.000 copias del disco.

En esta ocasión solo se editarán 1.977 copias de la reedición de A&M con el tema "No Feeling" en la cara B.

También está previsto reeditar un segundo vinilo, bajo el sello Virgin, en el que aparece la famosa ilustración de Jamie Reid del rostro de Isabel II. La cara B de este vinilo incluye la canción "Did You No Wrong".

Los dos singles se pondrán a la venta el 27 de mayo, pocos días antes de las celebraciones del jubileo de platino de Isabel II, entre el 2 y el 5 de junio, que a sus 96 años cumple 70 años de reinado.