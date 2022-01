Sinéad O'Connor hospitalizada, días después de la trágica muerte de su hijo de 17 años

"He decidido seguir a mi hijo, no hay razón para vivir sin él", Twitteó la cantante, agregando que "solo me había quedado por él y ahora no está, destruí a mi familia".

Horas más tarde, la voz de "Nothing Compares 2U" se disculpó por sus mensajes y aseguró que estaba en compañía de la policía, camino a un hospital. "Perdón por preocuparlos a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mi misma", sostuvo.

" El hospital ayudará un poco, pero iré a buscar a Shane. Esto es solo un retraso", advirtió Sinéad O'Connor.

I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay