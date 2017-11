Taylor Swift más combativa que nunca en su nuevo álbum

El primer corte, "Look what you made me do" (Mira lo que me hiciste hacer), ya da la pauta. En el videoclip, aparece blandiendo un bate de béisbol, lista para romper todo, en contraste con su disco previo, "1989", en el que disfrutaba de sus conquistas amorosas.

Dio también otro paso con la canción "I did something bad" (Hice algo malo), en la que dice una grosería y se dirige a un hombre: "No me arrepiento de nada/porque te lo habías buscado".

La cantante de 27 años siempre ha incluido elementos autobiográficos en sus temas y, esta vez, uno de los blancos es el rapero Kanye West, quien en 2009 la interrumpió cuando ella aceptaba en el escenario un MTV Award diciéndole que el premio debería haber sido para Beyoncé.

No obstante, en este trabajo la cantante incursiona por primera vez en el rap, después de pasar de la música country de sus comienzos al pop en los últimos años.

En "End Game", colabora con el rapero Future y el cantautor inglés Ed Sheeran.

Aunque se volvió más incisiva en su álbum, la cantante se esfuerza por mantener una reputación inmaculada en la vida real. Hizo pocas apariciones en público para la promoción de este sexto disco, conformándose con las redes sociales para comunicarse con sus fanáticos.

Luego de hacer campaña contra los servicios de música en streaming, en particular Spotify, abandonó el conflicto abierto. Pero esto no le impide mantener hoy a "Reputation" fuera de estos servicios durante al menos una semana, con la esperanza de maximizar las ventas físicas del álbum.