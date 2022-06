En las imágenes obtenidas por los paparazzi se puede ver al músico recostado en una camilla camino a la ambulancia acompañado todo el tiempo de Kourtney, quien vestía con ropa negra y una sudadera con capucha sobre la cabeza.

El equipo de seguridad de la pareja siguió de cerca la ambulancia a bordo de un Range Rover negro. Ambos vehículos ingresaron por el área equivocada del nosocomio y fueron redirigidos por personal a la entrada correcta.

De momento se desconocen los motivos por lo que el baterista tuvo que recibir atención médica y cuál es su condición actual. Curiosamente, durante la terrible experiencia, Barker escribió en su cuenta de Twitter: "Dios, sálvame", lo que hace pensar que el esposo de Kourtney lo estaba pasando muy mal.

La noticia de su repentina hospitalización llega una semana después de que su esposa, la mayor de las Kardashians anunciara que había dado positivo a covid-19 por segunda ocasión.

Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K