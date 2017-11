U2 anuncia nuevo álbum de 'cartas íntimas'

El grupo irlandés confirmó que el próximo 1 de diciembre saldrá "Songs of Experience", una especie de compañero de "Songs of Innocence", el último álbum de U2 en 2014.

Al revelar la lista de canciones, U2 dijo que las letras de Bono en "Songs of Experience" están inspiradas en sus conversaciones con Brendan Kennelly, a menudo descrito como el más grande poeta vivo de Irlanda.

Kennelly recomendó a Bono, de 57 años, "'escribir como si estuvieras muerto', de lo que resultó una colección de canciones en forma de cartas íntimas dirigidas a lugares y personas cercanas al corazón del cantante, como su familia, amigos, fanáticos y él mismo", dijo la banda en un comunicado.

U2 difundió dos canciones del álbum: "You're the Best Thing About Me" y "The Blackout", con pistas de guitarras que se remontan al estilo pesado de la banda a principios de 1980 y mediados de 1990.

Pre-order #U2SongsofExperience & hear Get Out Of Your Own Way. Tour opens in US in May. Register as Verified Fan. https://t.co/2RefIMUGp0pic.twitter.com/TyaESstqh6