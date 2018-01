Otra boda en la realeza británica, se casará la princesa Eugenia

"El duque y la duquesa de York (el príncipe Andrés y Sarah Ferguson) están encantados de anunciar el compromiso de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank. Su alteza real y el señor Brooksbank se comprometieron en Nicaragua a principios de este año", señala el comunicado.

La boda se celebrará en la capilla de San Jorge en Windsor, una de las residencias de la reina Isabel II, a unos 35 kilómetros de Londres, mismo escenario en el que el príncipe Enrique y su prometida, Meghan Markle, se casarán el 19 de mayo de este año.

Eugenia, de 27 años, y Brooksbank, de 31, se conocieron en 2010 mientras ambos esquiaban en Suiza.

El prometido dirige el club Mahiki, situado en el barrio londinense de Mayfair, conocido por ser frecuentado por gente rica y famosa de la capital británica.

Princess Eugenie and Mr. Jack Brooksbank were photographed earlier today following the announcement of their engagement. pic.twitter.com/ArYQIDeNZw

Sus padres, Nicola y George Brooksbank, han reconocido, a través de un comunicado, que no podrían estar más "encantados" por la noticia del compromiso.

"Estamos completamente en la luna y muy emocionados por ambos", añadieron.

La segunda hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson ha elegido una capilla con capacidad para 800 invitados, un lugar habitual para las bodas de la monarquía desde que el rey Eduardo VII se casó con la princesa Alejandra de Dinamarca, en 1863.

The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Eugenie to Mr. Jack Brooksbank. pic.twitter.com/ct45JvDfbq