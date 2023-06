Lo que no se vio de la final de Versus: Finalistas, actuaciones y todo lo que pasó en la última gala

¡El Versus más taquillero hizo historia esta noche! Tras unos rounds de infarto, Karol Wilson se coronó como la flamante ganadora de la primera edición del que no es el típico show de canto.

La primera temporada de Versus finalizó el miércoles 28 de junio y tuvo prácticamente de todo. Karol Wilson, Ana Cristina Méndez y Joselyne Ramírez se enfrentaron por última vez con la finalidad de convertirse en las favoritas del público.

Como bien sabemos, Versus siempre da de que hablar, ya sea por las polémicas entre los retadores, las decisiones del público o las interpretaciones de cada uno de los participantes.

Nervios, bromas, abrazos, maquillaje, rulos, bailes, entrevistas, era lo que se vivía en el backstage de Versus antes de que iniciara el programa.

A lo largo de la temporada, Ana Cristina, Karol y Josy han cantado para los espectadores, trabajando arduamente para pasar a cada una de las galas. Antes de que el final comenzara a transmitirse, todavía era competencia de cualquiera ganar o perder.

En la alfombra roja desfilaron grandes personalidades y también dijeron presente muchos de los ex participantes quienes concordaban que la competencia era difícil de predecir, pues las tres finalistas eran cada una a su manera “asombrosas”.

La final tuvo 3 rondas en total en donde se evidenciaba el manejo escénico de cada una de las participantes.

Karol se perfilaba como la clara favorita a ganar y así fue, aunque antes tuvo que lidiar en una sorprendente final de infarto con Ana Cristina y Joselyne.

ROUND 1

Joselyne

En la primera ronda, Joselyne entonó el tema “Cuando una mujer decide olvidar” teniendo el apoyo moral de todos los presentes logrando una excelente exhibición musical.

Karol

Karol utilizó “Si tu eres mi hombre y yo tu mujer“ para hacer su primera interpretación sacando lo mejor de sí misma ante la atenta mirada de sus padres. ¡Sencillamente hermoso!

Ana Cristina

“Lo que son las cosas“ fue la canción que interpretó en la primera ronda de música balada y su voz demostró por qué ella había llegado a la final.

Round 2

Karol

Para este round, ella cantó “Mi propiedad privada“ como boleto al éxito. Su energía se sintió de inicio a fin. Una presentación digna de una final.

Ana Cristina

Ana apostó por “Querida“ y vaya que acertó. Presentación pulcra, alegre y con un ritmo bastante pegadizo, puso a todos a bailar.

Joselyne

Con “Vete tú que yo me quedo“, Joselyne cerró la ronda típica con una presentación que dejó a todos con ganas de más baile.

Round 3

Ana Cristina

Ana Cristina fue la encargada de abrir la ronda final con “Algo me gusta de ti”, no solamente fueron minutos de talento donde no solo bailó y canto sino de admiración. Simplemente brutal

Joselyne

Para la gran presentación, Joselyne cantó “Vivir mi vida“ dejando todo de sí misma en esa última interpretación. ¡Hasta pasitos de salsa vimos a la gente tirando!

Karol

“Pegate” fue lo que cantó Karol en la ronda definitiva. Mucho sazón fue lo que caracterizó la apoteósica presentación de Karol Wilson.

La forma en que se estructuró el final de “Versus”, las tres mejores concursantes interpretaron cada una tres canciones antes de que se cerraran las votaciones. Luego, hubo un breve descanso antes de que se anunciara a la ganadora.

Para cerrar con broche de oro, las tres chicas cantaron juntas una última vez “Puedes llegar” poniendo a más de uno de los presentes con las emociones a flor de piel.

Pese a los esfuerzos de las otras dos retadoras, la ganadora termino siendo Karol. Fue así que el reality de competencia de canto más taquillero de todo Panamá cerró su primera temporada.

Llantos, talento y mucho sentimiento fueron parte de la noche del miércoles 28 de junio. ¡Enhorabuena por tu triunfo Karol! ¡Más que merecido!