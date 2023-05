Lo que Panamá no vio de la quinta gala de Versus

Este quinto show nos dio momentos impresionantes como la presentación de Wichi Camacho cantando al son del acordeón “Me cuesta tanto olvidarte “o Ana Cristina destronando al panacubano Lachy Quintana de la silla VIP.

El show se desarrolló sin contratiempos, ya que generaciones de artistas, entre ellos Nando Boom, Makano, Lucho Pérez, Abdiel Núñez, Balbinin e Iván Barrios, aparecieron en el escenario durante toda la noche para entregar su música a todos los panameños.

¡Gracias, Vivian! La que no corrió con mucha suerte esta vez fue Vivian quién salió eliminada en esta quinta gala tras pasar una semana bloqueada, así, despidiéndose del programa. Sin embargo, en el Team Jonathan Chávez le dimos la bienvenida a Isaías Ortega quien dio todo de sí y nos entregó una excelente presentación junto con Balbinin.

Aunque tuvimos un programa muy diferente y vimos cosas increíbles en pantalla. ¿Qué pasó tras cámaras?

Durante los ensayos lo que se vivió era una fiesta total, desde las celebridades ensayando sus dúos con los retadores, hasta la producción abajo bailando y cantando las canciones a todo pulmón. Hubo momentos dignos de un gran WOW, como, por ejemplo, cuando llegó el maestro Osvaldo Ayala a practicar. ‘’Volví a nacer’’ decía Ayala haciendo referencia a su reciente condición médica, y es que, desde que puso un pie en la tarima y empezó a cantar nos dejó a todos con las lágrimas a flor de piel.

Otro momento que no puedo dejar pasar desapercibido de los ensayos fue la presentación de Lucho Pérez y AnaLuz, ese final dejó a todos como a la expectativa de más, hasta beso les pedían a gritos, ‘’bésala’’, ‘’que la bese’’ gritaban todos… ¡cuidadito! Que Lucho es un hombre felizmente casado.

Nos sentamos a conversar un rato con nuestro presentador Julián Torres y entre tanta plática él nos decía que, si la gente supiera que pasa detrás de cámara, se sorprendería porque es mucho trabajo y lo cierto es que hay mucha gente trabajando simultáneamente para que todo salga perfecto en pantalla, pero nos dejó claro que dentro de todo aquí nos gozamos ese proceso y los ensayos ¡uf! Ni se imaginan.

“La gente pensará como que ‘ah es un ensayo, seriedad total’ obviamente hay seriedad en los momentos que tiene que existir, pero en lo que son los ensayos como tal, la vibra, los coordinadores de piso, estamos cantando, bailando, grabando y todo lo demás y yo creo que eso se transmite a los chicos para que ellos vean que aparte de ser una competencia, también haya una buena vibra de parte de retadores, famosos, managers, presentadores, etc” nos comentaba Julián.

“Esto es lo que más me gusta del programa, que cuando sale en pantalla es como si fuera un baile típico y todo mundo está como en su onda, disfrutando y hasta me imagino a la gente en casa viendo el show con sus picaditas y su refresco, entre familia, gozándose el show.”

Pero el que andaba pendiente de la conversación era Luchito Pérez, “ahí estoy viendo a Lucho, allá haciendo la mirada como que jum” decía Julián entre risas y es que, él estaba en primera fila atento a todos los detalles que nos daba mientras descansaba un poco antes del show.

Entrada la noche, lo que se oía por los pasillos era una orquesta cuyos integrantes afinaban sus instrumentos, camarógrafos alistándose y producción corriendo de un lado a otro. Lo que teníamos claro, es que esta noche iba a prometer demasiado.

7:30 p.m Antes del show, todas las estrellas se veían fabulosas en la alfombra roja, el momento perfecto para que se hicieran selfies con sus amigos y posaran para las cámaras de tvn. La que no dudó en hacer una gran entrada, como solo ella sabe, fue la Dezdy, ella se encargó de hacerle photobomb a varios famosos en su paso por la alfombra.

8:30 p.m Inicia el show con Osvaldo Ayala cantando “Anhelos”, al finalizar fue honrado con una ovación de pie, felices de tenerlo de vuelta, y también como un reconocimiento de sus logros en la música a lo largo de los años.

Surelys quién sigue en el show gracias a los votos del público, cantó al ritmo de “Enfermo de amor” junto con Nando Boom ¡Ellos hicieron que todos se pusieran de pie y bailaran esta canción que se podría considerar un himno!

Por otro lado, mientras esperábamos los resultados del versus en la fase de La Taquilla entre AnaLuz e Isaías, pudimos ver a Lucho en el backstage con las manos en señal de que estaba rezando para que la ganadora fuera Analuz y cuando así sucedió, la emoción y la algarabía que ese hombre formó, demostrando su orgullo y claro, contento de que el fruto de su presentación con ella la llevara al afterparty.

La sorpresa de la noche fue Ana Cristina, convirtiéndose en la nueva VIP, y ahora sí, eso está al mejor estilo de ‘Patito feo’ nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Pero no todo es risa, aunque no lo vimos para corroborar, escuchamos que cuando Lachy bajó del escenario, se puso a llorar y no es para menos… ¡ánimo, que se cierra una puerta y se abren diez más!

Y para cerrar la noche con broche de oro, el que tuvo los honores fue Wichi Camacho con uno de sus más grandes éxitos, levantando de sus asientos a todos los presentes que sin duda se gozaron su presentación. Es más, Camacho se tomó un momento para saludar y tomarse fotos con los que se encontraban en primera fila cuando se acabó el show. ¡Esto era una fiesta total!

Las estrellas se apoderaron de Versus y pusieron a todo Panamá a gozar en esta quinta gala, demostrando que este megaproyecto vino a revolucionar la forma en la que se vive la música típica. Si quieren saber más sobre cómo se vive el backstage en cada gala, manténganse atentos para que no se pierdan ni un detalle en esta primera temporada del que no es el típico show de canto.