Tercera gala de Versus | Descubre al VIP que se despidió de la competencia

Artistas de lujo, presentaciones fuera de este mundo, un VIP eliminado y una sorpresa que cambia por completo la dinámica de la competencia fue lo que nos dejó esta tercera gala de Versus, el megaproyecto de TVN que sigue demostrando que no es el típico show de canto. Como cada semana, el programa arrancó con la temida eliminación de uno de los tres retadores que quedaron bloqueados en la gala pasada.

En esta ocasión, el destino de Ana Cristina Méndez, Sergio Reyes y Surelys Taire Howard estuvo en manos del público, que votó durante toda la semana para salvar a su favorito. Luego de una reñida votación, las dos chicas lograron permanecer en competencia tras obtener la mayor cantidad de votos, mientras que Sergio Reyes se despidió con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí en cada presentación.

En tanto, Ana Luz Pimentel, orgullosa representante de la provincia de Herrera, se convirtió en la nueva retadora de la competencia pasando a formar parte del team Alejandro Torres.

La Taquilla

Juancín Henríquez y Surelys Howard, quienes se unieron al show la semana pasada, fueron los primeros en salir al ruedo con dos presentaciones que emocionaron a ambos managers. El "gallito" de Jonathan Chávez nos deleitó con el éxito “De los besos que te di” de Christian Nodal, mientras que la pupila de Alejandro Torres se destacó con una versión típica de “La negra tiene tumbao” de Celia Cruz, siendo la colonensa la escogida por el público con el 55% de los votos.

La segunda batalla musical la protagonizaron Ana Luz Pimentel y Ana Cristina Méndez. Ambas retadoras hicieron un despliegue tremendo de sus talentos vocales con dos clásicos de la música. Por un lado, la representante de Herrera nos puso a bailar con "Los sentimientos del alma" del escorpión de Paritilla, Osvaldo Ayala, y del otro lado, Ana Cristina levantó al público de sus asientos con una versión exquisita de “Querida” de Juan Gabriel. Las votaciones se inclinaron a favor de la guerrera de Jonathan Chávez con el 57% de los votos del público.

Finalmente, Lázaro "Lachy" Quintana y Jeysi Fuentes se disputaron el último lugar del After Party. Al cubano le tocó versionar el tema de Pedro Capó, "Calma", mientras que Jeysi puso todo su empeño para intentar convencer al público con "Gallina Fina" de los Patrones de la cumbia. En esta batalla, la guerrera de Alejandro Torres estaba obligada a ganar, ya que de no hacerlo, se enfrentaba a la eliminación directa. Así las cosas, en este último versus, el jurado en casa terminó escogiendo a Lachy Quintana con el 54% de los votos, por lo que Jeisy Fuentes quedó automáticamente eliminada.

Es así que Ana Cristina Méndez y Lachy Quintana del team Jonathan Chávez y Surelys Taire Howard del equipo de Alejandro Torres avanzaron al After Party, donde se enfrentaron a Kiara Pérez, Rául Aparicio y Joselyn Ramírez con el objetivo de arrebatarles la silla VIP.

After Party

En el inicio de esta segunda ronda, Ana Cristina quiso dar un golpe de autoridad retando a Kiara Pérez con el tema "Viviré" de Celia Cruz, mientras que la tipiquera volvió a demostrar su extraordinaria capacidad vocal con una versión sabrosa de "La Guacherna" de Milly Quezada. La artista consagrada volvió a confirmar su gran poderío al retener su silla VIP por tercera gala consecutiva con el 80% de los votos.

En el segundo reto, Lachy Quintana vino con ganas de vengarse de Raúl Aparicio, quien había sido su verdugo en el estreno de Versus. En esta ocasión, el cubano veranguense puso toda la carne en el asador con el tema ‘Vente pa'ca’ de Ricky Martin y Maluma, mientras que el acordeonista volvió a sorprender a Panamá con "Llorarás", un clásico de la salsa de Oscar de León. Aquí la votación estuvo pareja, pero esta vez, el público se decantó por el gran perfomance de Lachy Quintana que se convirtió en el segundo retador en eliminar a un artista VIP, dando la sorpresa de la noche.

Lo mejor quedó para el final, pues en el último reto, Surelys Howard se enfrentó a Joselyn Ramírez, dos de las retadoras más fuertes de la competencia. La colonense salió al escenario derrochando flow con "Perdóname" de la Factoría, mientras que Joselyn volvió a demostrar sus registros altos con "Es mentiroso" de Olga Tañón. Aunque ambas realizaron una presentación espectacular, el público eligió a Joselyn Ramírez con el 60% de los votos logrando retener la silla VIP.

Pero la noche no terminó sin sorpresas, ya que los presentadores anunciaron un cambio importante en la dinámica de Versus, y es que a partir de la próxima semana los bloqueados serán los retadores que no pasen de La Taquilla al After Party. Es decir que el competidor que pierda su batalla musical en la primera fase se convertirá automáticamente en el bloqueado de la semana y pasará a la zona de eliminación.