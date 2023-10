El presidenciable del Partido Popular, Martín Torrijos señaló el caso de la descentralización paralela, la falta de transparencia, y el actuar de la Contraloría General de la República en los supuestos escándalos de corrupción. Destacó que no puede haber una descentralización paralela con el objetivo de hacer política, y no para que los gobiernos locales tengan responsabilidades, y se manejen con transparencia, no como una chequera para que los diputados decidan a quién entregar dinero.