Padres de familia quieren saber cuál será el futuro de la escuela Federico Escobar en Las Acacias

Ciudad de Panamá, Panamá/Padres de familia de la escuela Federico Escobar, en Las Acacias, ciudad de Panamá, quieren saber cuál es el futuro de este plantel y qué trabajos se realizan, porque los estudiantes tienen un mes sin clases presenciales y usando guías enviadas por los docentes.

Según informó la subdirección de la escuela, tienen que esperar al menos 20 días para conocer el reporte que arroje la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Los padres de familia dijeron que esas guías no llenan las expectativas de educación de los estudiantes.

Además, indicaron que no hay transparencia con la información, no tienen respuesta y realmente no fue la UTP la que acudió ayer martes 11 de abril, sino la Contraloría General de la República.

“No tenemos transparencia total con las cosas de aquí del colegio de nuestros hijos y tenemos derecho porque es la educación de todos”, dijo una madre de familia.

Los acudientes están enojados y reclaman clases para sus hijos, porque consideran que con las guías no aprehenderán nada.

Tendrán que esperar el reporte que arroje la UTP.

Con información de Darío Fernández Guerra