Según el reporte policial, estas verificaciones generan diariamente entre 20 y 25 resultados positivos , relacionados con oficios de captura, conducción o citaciones por diferentes delitos y procesos judiciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional realiza aproximadamente 20 mil verificaciones diarias en las 33 estaciones del Metro de Panamá, como parte de un sistema de control que permite detectar a personas con oficios pendientes emitidos por las autoridades.