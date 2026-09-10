Agosto registra temperaturas récord y especialistas piden reforzar medidas de prevención

El aumento de las temperaturas ha generado preocupación entre especialistas, quienes recomiendan reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor.

Ciudad de Panamá/El pasado mes de agosto marcó un récord histórico al convertirse en el mes más caluroso registrado a nivel mundial, de acuerdo con datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Según los registros, agosto alcanzó una temperatura promedio global de 16.96 grados Celsius, superando por una centésima de grado Celsius la marca establecida en julio de 2023.

“El señalamiento y el artículo que hace Copernicus es que para el mes de agosto, las temperaturas promedio del planeta andan alrededor de 16.96 ºC, que significa que la temperatura promedio del planeta antes de la revolución industrial y el exceso de gases de efecto invernadero era en promedio de 15 °C”, señaló Luz Graciela de Calzadilla, directora del Imhpa.

El aumento de las temperaturas ha generado preocupación entre especialistas, quienes recomiendan reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

También se aconseja mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y buscar espacios frescos durante los periodos de mayor temperatura, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

”Una de las cosas principales es que la gente comienza a tener sudoración profusa que va a producir deshidratación y a la misma vez eso te puede producir desmayos, ya se sabe que con los desmayos se altera todo el sistema fisiológico”, explicó Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito.

En Panamá, las altas temperaturas continuarán durante las próximas semanas. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), las condiciones de calor persistirán en el territorio nacional.

Además, los pronósticos apuntan a una posible entrada anticipada de la temporada seca hacia mediados de noviembre, lo que podría mantener condiciones de temperaturas elevadas y una menor presencia de lluvias en distintas zonas del país.

Ante este escenario, las autoridades y especialistas recomiendan a la población mantener las medidas de protección frente al calor y prestar especial atención a síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza o deshidratación.

Con información de Jessica Román