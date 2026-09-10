Fenómeno de El Niño podría adelantar la temporada seca en Panamá, advierte Imhpa

La presencia del fenómeno de El Niño podría mantenerse con más de un 90% de probabilidad hasta junio del próximo año y provocar cambios en el comportamiento de las lluvias en Panamá, según las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).