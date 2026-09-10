Fenómeno de El Niño podría adelantar la temporada seca en Panamá, advierte Imhpa
La presencia del fenómeno de El Niño podría mantenerse con más de un 90% de probabilidad hasta junio del próximo año y provocar cambios en el comportamiento de las lluvias en Panamá, según las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
Ciudad de Panamá, Panamá/La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que los pronósticos para septiembre, octubre y noviembre reflejan un comportamiento diferenciado de las precipitaciones, con menos lluvias en la vertiente del Pacífico y un aumento de los eventos lluviosos en sectores del Caribe.