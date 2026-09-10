Más de 400 líderes empresariales participaron de la V Cumbre de Liderazgo

Expertos y líderes internacionales analizan cómo adaptar los modelos de negocio y gestionar el factor humano ante las tecnologías disruptivas

Ciudad de Panamá/Panamá se convirtió en el punto de encuentro del entorno corporativo internacional al albergar la quinta edición de la Cumbre de Liderazgo, un espacio organizativo que congregó a más de 400 líderes empresariales e influyentes expositores.

Durante la jornada, los asistentes abordaron las principales encrucijadas que enfrentan las empresas actuales, abarcando desde la disrupción tecnológica acelerada hasta la transformación digital de los modelos de negocio.

Uno de los pilares de la agenda fue la inteligencia artificial y la urgencia de que las compañías la integren de forma estratégica. De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, el propósito principal de esta tecnología es potenciar la innovación, afinar la eficiencia operativa y mantener la competitividad dentro del mercado global.

Durante su intervención, José Gabriel Miralles, presidente de Greatness Center, comparó la irrupción de la tecnología con un movimiento de gran escala en la industria. "Estos son movimientos sísmicos que están cambiando industrias completas, expectativas, negocios y modelos de negocios", afirmó Miralles.

El ejecutivo destacó la necesidad de que la alta gerencia replantee sus esquemas de toma de decisiones e identifique los nuevos riesgos organizacionales e implicaciones del entorno actual. "Los líderes necesitan pensar diferente. Tienen que preguntarse: ¿qué podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes?, ¿qué nuevos riesgos tenemos en este momento que no teníamos antes? Basadas en estas decisiones se decide el futuro de la organización, su nivel de competitividad empresarial y si va a estar aquí en el largo plazo o no", puntualizó.

Por su parte, el especialista Ryan McInerney enfatizó que la clave de la transformación organizacional radica en no descuidar al personal durante los procesos de adopción tecnológica.

McInerney subrayó que el objetivo central debe enfocar la atención en el talento de las empresas para lograr resultados sostenibles. "El objetivo del evento está muy enfocado en ayudar a los líderes a realmente entender y ser conscientes del aspecto humano en las implementaciones de inteligencia artificial para que las empresas puedan prosperar, no solamente sobrevivir", concluyó el expositor.