Tecnología de realidad aumentada fortalece la formación en soldadura en el ITSE

Ciudad de Panamá/Un nuevo laboratorio de simulación de soldadura avanzada con tecnología de realidad aumentada se ha convertido en una herramienta para fortalecer la formación de jóvenes interesados en la metalmecánica y prepararlos para las exigencias del mercado laboral.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) cuenta con seis estaciones de entrenamiento destinadas al desarrollo de prácticas mediante esta tecnología, que permite a los estudiantes adquirir y perfeccionar técnicas de soldadura en un entorno seguro, sostenible y altamente realista.

La plataforma permite realizar simulaciones de soldadura robótica, así como de procesos aplicados a la industria naval y marina.

Además, tanto docentes como estudiantes pueden evaluar su desempeño y medir sus avances durante las prácticas, antes de enfrentarse a escenarios reales de trabajo.

“Es un personal que requiere el sector productivo en este momento; las necesidades y las demandas las han hecho saber y conocer instituciones como la ACP, que construyeron carreras en la industria como electricidad, industrial, mantenimiento industrial y tecnologías metalmecánicas, las cuales impactan en este tipo de laboratorios”, indicó Luis Montbeliard, Dir. Escuela de Tecnología Industrial - ITSE.

Una de las ventajas de esta modalidad es la reducción en el consumo de insumos y el desperdicio de materiales, al permitir que los estudiantes practiquen diferentes técnicas mediante simulaciones.

Durante una de estas prácticas se encontraban María, de 19 años, y Kirc, de 22, ambos estudiantes de la carrera de Tecnología Industrial. Los jóvenes tienen más de un año de formación y consideran que esta nueva herramienta representa una oportunidad para ampliar sus conocimientos y fortalecer sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

"Me gusta más el movimiento, todo lo que es la construcción y también armar y desarmar y ese tipo de cosas me gustaban y elegir esta carrera de soldadura, porque consideraba que tenía un equilibrio entre oficina y habilidades prácticas”, señaló María.

Actualmente, la Escuela de Tecnología Industrial cuenta con alrededor de 1,400 estudiantes. Sin embargo, el ITSE mantiene abierta la posibilidad de que nuevos jóvenes, así como personas que se encuentran desempleadas, puedan acceder a formación especializada y adquirir competencias acordes con las necesidades de la industria.

Con la incorporación de tecnologías como la realidad aumentada, el instituto busca acercar a los estudiantes a procesos industriales modernos y brindarles una preparación más práctica antes de ingresar al campo laboral.

Con información de Jocelyn Mosquera