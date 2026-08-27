Estudiantes del ITSE pondrán a prueba su talento en hackathon para crear soluciones con inteligencia artificial

Los participantes tendrán 48 horas para desarrollar propuestas enfocadas en el sector financiero, con el acompañamiento de mentores de la Caja de Ahorros y el ITSE y el apoyo de AWS.

Ciudad de Panamá, Panamá/La innovación, la inteligencia artificial y el análisis de datos serán los protagonistas de un hackathon que desarrollará la Caja de Ahorros en alianza con el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y con el apoyo de Amazon Web Services (AWS).

La actividad, prevista para septiembre, reunirá a 135 estudiantes del ITSE, quienes serán distribuidos en diferentes grupos para enfrentar un reto relacionado con el sector financiero y plantear soluciones utilizando herramientas tecnológicas.

De acuerdo con representantes de la Caja de Ahorros, el objetivo es que los jóvenes puedan poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación académica, al tiempo que desarrollan alternativas innovadoras frente a un desafío concreto.

“El hackathon consiste en establecer un reto y que estos grupos de estudiantes desarrollen diferentes alternativas de soluciones para ese reto que le vamos a presentar”, explicó uno de los voceros de la entidad.

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48 horas para desarrollar sus propuestas

Los estudiantes tendrán 48 horas para trabajar en sus proyectos. Durante este período contarán con el acompañamiento de mentores de la Caja de Ahorros y del ITSE, quienes los orientarán en el desarrollo de sus propuestas.

La jornada culminará con la presentación de las soluciones ante un jurado integrado por representantes de la Caja de Ahorros, AWS y el ITSE.

Los proyectos serán evaluados y se seleccionarán las propuestas ganadoras, que además recibirán premios.

Desde la Caja de Ahorros destacaron que esta iniciativa representa un hito para la institución, al permitir acercar a los estudiantes a desafíos reales y ofrecerles un espacio para demostrar sus capacidades.

“Permite a los estudiantes poder, en un momento dado, poner en práctica lo que son las competencias y medir todo lo que es el aprendizaje que ellos han tenido”, explicó una representante de la entidad.

Tecnología al servicio del sector financiero

El hackathon busca que los participantes exploren el potencial de la inteligencia artificial y la analítica de datos para desarrollar soluciones aplicables al ámbito financiero.

La iniciativa también apuesta por fortalecer las capacidades de los futuros profesionales y fomentar una cultura de innovación, creatividad y resolución de problemas.

Con esta actividad, la Caja de Ahorros, el ITSE y AWS buscan conectar la formación académica con las necesidades y desafíos tecnológicos que enfrenta actualmente el sector financiero.

Con información de Hellen Concepción