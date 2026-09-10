Analizan proyecto de ley que plantea reembolso total a consumidores por incumplimientos

De acuerdo con el proyecto, el consumidor tendría la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas ante un incumplimiento.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), diputados y representantes de distintos gremios del sector privado analizan en una mesa técnica un proyecto de ley que plantea garantizar a los consumidores el reembolso total del dinero pagado por un producto o servicio cuando existan incumplimientos.

La propuesta busca establecer que los consumidores puedan solicitar la devolución completa del precio pagado cuando un proveedor, distribuidor o fabricante incumpla las condiciones ofrecidas o cuando exista falta de conformidad del bien o servicio contratado.

”Creemos que el problema existe y creemos que si hay un espacio para la regulación y relación del proyecto de ley que se ha presentado, hay cosas que se pueden mejorar”, indicó Ariel Ayala, asesor de políticas públicas de Acodeco.

De acuerdo con el proyecto, el consumidor tendría la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas ante un incumplimiento, entre ellas solicitar el reembolso total del dinero, el reemplazo del producto o su reparación, siempre que esta última opción sea técnicamente posible.

La iniciativa ha generado observaciones por parte de representantes del sector privado, quienes han solicitado una revisión integral de la propuesta antes de que avance en el proceso legislativo.

Entre los gremios que han presentado sus consideraciones se encuentran la Cámara de Comercio, la Asociación de Mueblerías y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entre otros.

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“Hay que tomar en cuenta en el sector inmobiliario y sector construcción que los financiamientos que otorgan para que se hagan. Las obras tienen que ver con la previsibilidad contractual, es decir, el banco no te va a financiar si tú tienes un problema de flujo de caja porque en cualquier momento vas a tener que devolver ese dinero, y si no hay financiamiento no hay obras”, señaló Berliza Arosemena, Asoc. de Corredores de Bienes Raíces.

Los representantes empresariales han planteado la necesidad de garantizar seguridad jurídica y analizar el alcance de las nuevas disposiciones, particularmente en lo relacionado con las obligaciones de proveedores y las condiciones bajo las cuales procedería un reembolso total.

”Por ejemplo, si tu vas a comprar algo en un almacén o en una tienda pagas por delante y cuando buscan en el inventario no existe el producto y te quieren obligar a que tú te lleves otro producto o recibas una nota de crédito. Nosotros buscamos cerrarle la puerta malas prácticas que en mi opinión realizan una minoría”, aseguró Luis Eduardo Camacho, diputado.

La mesa técnica busca evaluar las distintas posiciones y revisar el contenido de la iniciativa para determinar los mecanismos que permitan fortalecer la protección de los consumidores, sin generar disposiciones que afecten la seguridad jurídica de las empresas.

El proyecto continúa bajo análisis entre los diputados, Acodeco y representantes del sector privado, quienes deberán evaluar las propuestas y observaciones antes de definir el futuro de la iniciativa.

Con información de María de Gracia