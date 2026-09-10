La propuesta busca establecer que los consumidores puedan solicitar la devolución completa del precio pagado cuando un proveedor, distribuidor o fabricante incumpla las condiciones ofrecidas o cuando exista falta de conformidad del bien o servicio contratado.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), diputados y representantes de distintos gremios del sector privado analizan en una mesa técnica un proyecto de ley que plantea garantizar a los consumidores el reembolso total del dinero pagado por un producto o servicio cuando existan incumplimientos.