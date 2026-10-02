Los precios de varios productos agrícolas han registrado un incremento considerable en el mercado municipal de Penonomé, una situación que preocupa tanto a vendedores como a consumidores.

Cebolla, ají, tomate, ñame, otoe y otros productos forman parte de la lista de alimentos cuyos costos han aumentado en las últimas semanas. Los comerciantes aseguran que deben adquirir los productos por quintales para poder mantener un margen de ganancia, pero el alza en los costos de compra termina trasladándose al consumidor.