El plan incluye pintura interior y exterior, limpieza de áreas verdes, reparaciones de plomería y electricidad, así como cambio de techos y otras adecuaciones estructurales en los planteles.

Bocas del Toro/Más de 80 centros educativos de la provincia de Bocas del Toro serán intervenidos como parte del programa de mantenimiento que desarrolla el Ministerio de Educación (Meduca), con trabajos enfocados en mejorar la infraestructura y las condiciones de las aulas de cara al año escolar 2026.