En paralelo a este llamado de atención, la Policía Nacional informó que el primer día de la Operación Odiseo arrojó resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El incremento de homicidios cometidos por menores de 17 años en el país mantiene en alerta a las autoridades policiales, según advirtió el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien expresó su preocupación por la participación de jóvenes en hechos violentos que han resultado en el fallecimiento de otras personas.