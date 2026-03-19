Autoridades investigan ataque armado contra bus en Arraiján que dejó dos heridos
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo particular habría disparado en al menos dos ocasiones contra el conductor de un bus de transporte público, en medio de una situación vinculada a manejo desordenado y falta de tolerancia en la vía.
Arraiján, Panamá Oeste/Dos personas resultaron heridas con arma de fuego tras un incidente de tránsito registrado la tarde del miércoles en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.