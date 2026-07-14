Panamá/La Cámara Minera de Panamá (Camipa) emitió un comunicado en el que informa que toma nota de los datos presentados por la Comisión Interministerial integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente, en relación con el proceso de análisis de la auditoría integral del proyecto Cobre Panamá.

Según dijo la Camipa, valoran que el Gobierno Nacional haya reafirmado públicamente que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto será adoptada con estricto apego a la Constitución, al marco legal vigente y sustentada en la evidencia técnica contenida en la auditoría independiente realizada por SGS.